Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену

Главные фигуранты резонансного дела о госизмене с использованием ИТ — экс-сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» — по требованию гособвинения могут получить по 20 лет. До вынесения приговора остались считанные дни.

По 20 лет для ИТ-шников ФСБ и «Касперского»

Для фигурантов громкого шпионского скандала — бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и экс-руководителя отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова — гособвинение запросило максимальные сроки наказания.

Это означает, что обвиняемые в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского могут провести по 20 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.



По данным издания, 18 февраля 2019 г. на процессе по делу Михайлова и Стоянова, который проходит в Московском окружном военном суде в закрытом для СМИ режиме, состоялись прения сторон. Представитель Главной военной прокуратуры (ГВП), который поддерживает обвинение, посчитал, что вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (госизмена) УК РФ, полностью доказана.

Гособвинение потребовало для ИТ-шников из ФСБ и «Касперского» по 20 лет строгого режима

В ответных выступлениях защита попросила оправдать подсудимых, считая, что, напротив, фактов госизмены в их деле не было. Ожидается, что на следующей неделе Михайлов и Стоянов, не признающие свою вину, выступят с последним словом, после чего судья удалится для вынесения приговора.



История скандала

Уголовное дело в отношении Михайлова и Стоянова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 г. Позже, в том же месяце подозреваемые были задержаны. В «Лаборатории Касперского» 25 января 2017 г., когда история была предана огласке, от Стоянова некоторым образом «открестились», распространив сообщение о том, что его предполагаемые правонарушения не имеют отношения к деятельности компании, поэтому «ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты».

В том же сообщении «Касперский» заявил, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником организации. Также утверждалось, что компания не оказывает подследственному ни юридической, ни материальной поддержки.

Помимо указанных ИТ-шников Лефортовским судом также были задержаны и арестованы еще два фигуранта — подчиненный Михайлова Дмитрий Докучаев и бизнесмен Георгий Фомченков, хотя материалы их дела, по данным «Коммерсанта», до военного суда пока не дошли. Все четверо были обвинены в госизмене.

По версии следствия, полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 г. через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу Врублевского, обвинявшегося в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 г., из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты авиакомпании. Михайлов записал данные на компакт-диск, который передал Докучаеву, а тот — сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.

Последний, по информации «Коммерсанта», в 2011 г. полетел на международную конференцию по кибербезопасности в канадский Нью-Денвер, где передал диск сотруднице американской компании I-Defence, занимающейся защитой информации и активно сотрудничающей, по данным ФСБ, с ФБР. По аналогичной схеме, считает следствие, действовал и предприниматель Георгий Фомченков, вывезший еще один диск с секретными данными в США. «По некоторым данным, за информацию им обещали вознаграждение на общую сумму $10 млн, — пишет издание. — Однако сколько именно получили предполагаемые изменники, и нашли ли у них крупные суммы денег, до сих пор неизвестно».

«Месть» Врублевского

В начале марта 2017 г. Павел Врублевский заявил в интервью СМИ, что именно благодаря его сведениям удалось раскрыть госизмену среди сотрудников ЦИБ ФСБ и «Лаборатории Касперского». Он утверждал, что фигуранты этого дела передали в США через корпорацию Verisign данные о 100 российских гражданах.

Сейчас Врублевский в разговоре с «Коммерсантом» выразил уверенность в том, что роль двух обвиняемых в преступлении была явно разной. Полковник Михайлов, отметил он, это «умный враг и предатель, который отлично понимал, чем он занимается, и какой ущерб его действия наносят Родине». По мнению Врублевского, чекист «вначале хотел добиться карьерного роста и сам пошел на сотрудничество с ФБР, которое начало снабжать его информацией». Реализуя эти данные, полковник поднялся по службе, а когда в ответ от него потребовали раскрытия оперативных методов работы ФСБ, он «легко согласился». Что касается Руслана Стоянова, то, по мнению Врублевского, тот «скорее заигрался в борьбу с киберпреступностью, хакерами, а на самом деле был просто использован Михайловым в своей игре».

Что возглавлял Стоянов в «Касперском»

О существовании в «Лаборатории Касперского» специализированного отдела, занятого заказными расследованиями инцидентов в области информационной безопасности, стало известно в 2013 г.

Руслан Стоянов начал работать в «Лаборатории Касперского» в 2011 г., а в 2013 г. возглавил отдел, занятый заказными расследованиями инцидентов в области информационной безопасности.