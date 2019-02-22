Правительство поручило Роскомнадзору создать «сердце автономного Рунета». Сколько оно будет стоить

Правительство приняло решение о создании Роскомнадзором Центра мониторинга сетей связи. Соответствующие мероприятия обойдутся бюджету в 1,5 млрд руб. После принятия закона об автономном Рунете центр сможет выполнять функции управления российским интернет-трафиком.

Роскомнадзор создаст Центр мониторинга сетей связи

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Также должна быть создана информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Соответствующие задачи будет выполнять Роскомнадзор и подведомственная ему радиочастотная служба. Проект постановления был внесен Минкомвязи. Центр мониторинга должен появиться до 1 июля 2019 г., а информационная система до 1 января 2020 г.

До 1 мая 2019 г. Минкомсвязи должно будет представить в Правительство проект федерального закона об определении видов информации, представляемой в информационную систему. А до 1 января 2020 г министерство должно будет согласовать с ФСБ регламент взаимодействия данной информационной системы с государственными информационными системами, в том числе с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Для чего нужен Центр мониторинга

Целью создания Центра мониторинга является обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования в связи с наличием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут оказать влияние на работу сетей операторов связи, сети связи общего пользования в целом, а также российского сегмента интернета.

Правительство поручило Роскомнадзору создать Центр мониторинга сетей связи за 1,5 млрд рублей

Центр мониторинга будет обобщать и обрабатывать информацию, содержащую сведения о работе сетей связи операторов связи, а также о возникающих на сетях связи аварийных ситуациях. Обобщение этой информации позволит прогнозировать возможные риск устойчивому функционированию сети связи общего пользования посредством анализа системных сбоев в работе сетей связи операторов связи, говорится в сообщении Правительства.

Во сколько обойдется создание Центра мониторинга сетей связи

Идея создания Центра мониторинга сетей связи возникла в 2017 г. Этот проект был включен в Стратегию информационного общества и программу «Цифровая экономика». Затем Минкомсвязи начало разработку постановления Правительства. Министерство изначально хотело возложить соответствующие функции на Роскомнадзор, против чего выступала его другая подведомственная структура - Россвязь.

Согласно программе «Цифровая экономика», создание Центра должно было обойтись федеральному бюджету в 550 млн руб. В федеральный бюджет на 2019 г. уже заложено 600 млн руб. на соответствующие цели. Но всего за 2019-2021 гг. в бюджете заложена большая сумма – 1,8 млрд руб.

Будущее «сердце» автономного Рунета

Между тем, значимость Центра мониторинга сетей связи в ближайшее время может значительно вырасти. 12 февраля 2019 г. Госдума приняла в первом чтении «законопроект об автономном Рунете», разработанный депутатом Андреем Луговым и сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой.

Документ предполагает обязательную установку операторами связи, организаторами обмена информации в сети интернет (ОРИ), владельцами технологических сетей связи и автономных интернет-систем специального оборудования для защиты от технологических угроз. За работу оборудования будет отвечать Роскомнадзор, причем в случаях возникновения угроз ведомство будет брать на себя централизованное управление сетями связи.