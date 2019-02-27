США совершили первую боевую операцию в интернете против России
Петербургских «троллей» лишили интернета
Киберкомандованию США удалось «заблокировать доступ в интернет» российской «фабрике троллей» 6 ноября 2018 г., в день промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщило издание Washington Post (WP) со ссылкой на американских федеральных чиновников.
Киберкомандование США (United States Cyber Command, USCYBERCOM) – формирование американских вооруженных сил, находящееся в подчинении стратегического командования. Основными задачами командования являются централизованное проведение операций кибервойны, управление и защита военных компьютерных сетей США.
«Фабрикой троллей» называют петербургское «Агентство интернет-исследований» (АИИ), которое нередко связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к Кремлю. Власти США возлагают на АИИ ответственность за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы: сотрудники компании, притворяясь американцами, распространяли дезинформацию в интернете и всячески пытались «посеять зерна раздора» в американском обществе, в том числе в ходе кампании 2016 г.
Целью кибератаки, которую, как пишет Washington Post, осуществил Пентагон совместно с Агентством национальной безопасности США (АНБ), заявлено предотвращение вмешательства в избирательный процесс со стороны России. Операция началась в день голосования и продолжалась до окончания подсчета голосов, чтобы «не позволить троллям распространять информацию, которая могла бы поставить под сомнение результаты выборов».
Технические детали операции не раскрываются, однако собеседники WP отмечают, что АИИ просто отключили от Сети, в результате чего опешившие сотрудники компании начали жаловаться штатным системным администраторам на проблемы со связью.
Сам Евгений Пригожин отказался комментировать инцидент в АИИ, ответив на запрос WP, что не имеет отношения к «фабрике троллей».
Напомним, в октябре 2018 г. New York Times сообщила о проведении Киберкомандованием своей первой заграничной операции, которая включала «прямое воздействие» на «троллей». Посредством электронной почты и СМС они получили предупреждение о том, что их личности установлены, и им не стоит вмешиваться во внутренние дела других государств. Как отмечало издание, данное событие вызвало серьезную обеспокоенность у руководителей АИИ, в результате инициировавших внутреннее расследование в попытке выявить канал утечки персональных данных сотрудников.
Создание «суверенного интернета»
Через месяц с небольшим после этих событий 14 декабря 2018 г., членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутататом Государственной думы Андреем Луговым был предложен проект закона о «суверенном интернете», нацеленного на защиту российского сегмента интернета от кибератак.
Законопроект вводит понятие автономных сетей – организаций, обладающих собственными пулами IP-адресов. Согласно документу, операторы связи, владельцы технологических сетей связи, организаторы обмена информации в интернете (ОРИ, обеспечивают общение между пользователями интернета) и владельцы автономных сетей должны будут установить специальное оборудование от Роскомнадзора. С его помощью ведомство сможет защищать указанные сети от внешних угроз и фильтровать запрещенный интернет-трафик. При необходимости Роскомнадзор сможет взять на себя управления трафиком в этих сетях.
Кроме того, Роскомнадзор будет вести реестры точек обмена интернет-трафиком (IX) и трансграничных магистральных интернет-каналов. Операторы связи должны будут выполнять правила маршрутизации трафика, установленные Роскомнадзором, и обмениваться трафиком только через IX, внесенные в соответствующий реестр. Также Роскомнадзор будет управлять российскими доменными зонами и создаст национальную систему DNS (отвечает за соответствие доменов IP-адресам).
Авторы законопроекта называют его ответом на принятую Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) стратегию кибербезопасности, которую российские парламентарии считают «агрессивной». В документе Россию обвиняют в осуществлении кибератак против США и международных компаний.
Эксперты при Правительстве раскритиковали проект закона, посчитав его требования отчасти избыточными и незаконными. Кроме того, по их оценкам, бюджетные расходы на выполнение требований закона могут составить порядка 134 млрд руб. в год.
Мнения участников рынка о проекте по созданию «суверенного интернета» разделились: против законопроекта выступили «Вымпелком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Яндекс»; поддержали документ компании Mail.ru Group и «Ростелеком», последнюю из которых некоторые отраслевые эксперты считают главным бенефициаром возможных изменений в законодательстве.
В феврале 2019 г. Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Против принятия документа выступила Счетная палата, предупредив о росте бюджетных расходов