ИТ-злоумышленники освоили новый способ быстрого обогащения

Загребаем жар из форм

Киберзлоумышленники с растущей интенсивностью используют новую форму кибератак, получившую название formjacking — перехват данных из форм. Все, что нужно для такой атаки — небольшой кусок кода на JavaScript и некоторые уязвимости в веб-сайтах. Об этом в своем отчете сообщили эксперты Symantec.

Суть атаки довольно проста: злоумышленники встраивают вредоносный код в вебсайты рителейрских сетей и перехватывают введенные конечными пользователями данные об их платежных картах. Для взлома они используют либо уязвимости в самом сайте, либо слабые места в сторонних приложениях, которые интегрирует в себя торговая площадка.

По самым скромным оценкам, злоумышленники заработали на этом как минимум несколько десятков миллионов долларов.

Злоумышленники интенсивно переключаются на атаки типа formjacking

Эксперты компании Symantec за 2018 г. заблокировали более 3,7 млн formjacking-атак на конечных пользователей, из них почти треть пришлась на ноябрь и декабрь, то есть на сезон предпраздничных покупок.

Magecart впереди всех

Наиболее активно эти атаки проводит печально известная группировка Magecart, в прошлом году прославившаяся атаками на сервис Ticketmasterи авиакомпанию BritishAirways. Именно эти события попали в заголовки СМИ, однако, как утверждают в Symantec, большая часть жертв — это средний и малый бизнес, у которого зачастую нет средств для того, чтобы выявлять такие атаки и быстро устранять их последствия. Поэтому хакеры атакуют их чаще других. Всего Magecart атаковали за 2018 г. около 800 сетевых торговых площадок с помощью цифровых скиммеров (считывателей данных с карт).

«Описанный тип атаки впервые был отмечен еще несколько лет назад, а всплеск его популярности сейчас связан исключительно с тем, что доходность шифровальщиков начала снижаться, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Но оценки доходов киберзлоумышленников всегда более умозрительны, нежели оценки нанесенного ими ущерба, хотя и его подсчеты обычно дают очень примерные результаты».

Symantec отмечает, что в 2018 г. распространение шифровальщиков в целом впервые за пять лет снизилось, причем существенно — на 20%. Но при этом отмечен рост вымогательских программ, нацеленных на корпоративный сектор — на 12%. Более чем 80% семейств шифровальщиков сегодня атакуют именно бизнес-предприятия, поскольку их основным каналом распространения является электронная почта.

Ранее шифровальщики в основном распространялись через наборы эксплойтов, но их активность в последнее время существенно снизилась.