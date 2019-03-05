«Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS

«Лаборатория Касперского» планирует выпустить мобильную операционную систему с развитой системой безопасности. ОС выйдет уже в 2019 г. и будет доступна в двух версиях – для корпоративного сегмента, включая госструктуры, и для обычных пользователей.

Антивирусная ОС

«Лаборатория Касперского», разработчик антивирусного программного обеспечения, работает над созданием собственной мобильной ОС с расширенными возможностями защиты информации, сообщает информагентство RNS со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании. Операционная система разрабатывается на базе уже существующей программной платформы KasperskyOS, используемой в автомобилях и устройствах интернета вещей.

Целевая аудитория продукта – это корпоративные клиенты, включая крупные компании, в том числе и государственные, а также различные госструктуры. Им система будет предложена в рамках импортозамещения и информационной безопасности

Как отметили источники, не исключена вероятность появления помимо корпоративной и пользовательской версии ОС: в планы разработчиков входит двойное позиционирование проекта. В этом случае система, вероятно, будет устанавливаться на доступные обычному потребителю гаджеты – планшеты и смартфоны, которые сейчас, в большинстве своем, работают на Google Android и Apple iOS.

Разницу между корпоративной и мейнстримной версиями системы информаторы не уточнили, но последняя тоже предложит широкий спектр алгоритмов защиты личных данных.

Степень готовности и сроки появления

Мобильная ОС «Лаборатория Касперского», название которой на данный момент не сообщается, находится на одной из завершающих стадий разработки и уже активно тестируется с целью нахождения и устранения недочетов. Вероятный срок ее релиза – вторая половина 2019 г., пока без уточнения дня или хотя бы месяца.

Информация подтверждена

Представители «Лаборатории Касперского» не отрицают скорый запуск мобильной ОС: руководитель управления перспективных технологий компании Андрей Духвалов подчеркнул, что данное направление очень интересует «Лабораторию», но в подробности вдаваться не стал.

Не исключено, что в будущем мобильная ОС « Касперского» заменит россиянам Android и iOS

Как стало известно, компания уже подала заявку на включение KasperskyOS в реестр отечественного программного обеспечения. Речь идет пока об уже существующей системе – когда будет подано соответствующее заявление о мобильной ОС, источники не сообщают. Андрей Духвалов отметил, что подача заявки напрямую связана с решением компании о расширении собственной сети партнеров и частных клиентов. В обозримом будущем «Лаборатория Касперского» собирается начать сотрудничать с крупными отечественными производителями оборудования и разработчиками программного обеспечения.

Первая ОС «Касперского»

О планах «Лаборатории Касперского» по разработке собственной операционной системы стало известно еще в 2012 г. Компания изначально нацелилась на промышленные информационные системы, и с самого начала краеугольным камнем всего проекта была надежная защита информации.

Название KasperskyOS появилось немного позже, а сама система увидела свет в августе 2016 г. Как отметили разработчики, данная ОС не позиционируется в качестве замены уже существующих систем широкого применения, используемых на серверах или пользовательских устройствах. KasperskyOS решает другие задачи и эксплуатирует иные принципы работы, и поставляется она в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Фото: Лаборатория Касперского Одно из первых устройств на базе KasperskyOS

Практически сразу после анонса ОС было представлено и первое устройство под ее управлением – им стал разработанный российской компанией Kraftway маршрутизатор. По заявлениям представителей «Лаборатории Касперского», это первый полностью доверенный телекоммуникационный комплекс, обеспечивающий полную конфиденциальность трафика.

«Лаборатория Касперского» продолжает активно развивать KasperskyOS и создавать на ее основе эко-систему. Так, в 2017 г. компания выпустила специальный модуль киберзащиты на базе этой ОС, предназначенный для интеграции в современные высокотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS – умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов.

Российские мобильные ОС

В России уже существует практически национальная мобильная ОС – Sailfish OS Rus, изначально разработанная бывшими сотрудниками компании Nokia, основавшими компанию Jolla. В феврале 2019 г. система получила новое «энергичное и позитивное» название «Аврора».

Сама ОС тоже позиционируется как защищенная, и на ее основе уже создано комплексное решение «Корпоративное мобильное рабочее место», соответствующее всем требованиям безопасности, для интеграции мобильных устройств в инфраструктуру предприятий и государственных структур. Разработчиком проекта выступила компания «Открытая мобильная платформа».

С января 2019 г. «Аврора» также используется в системе электронного документооборота группы компаний «Диджитал Дизайн», и в этом же месяце началась дистрибуция смартфона Blackview BV6000s в усиленном корпусе с защитой от ударов, падений, воды и пыли.

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