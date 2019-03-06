Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете

Госдума значительно (до 100 раз) увеличила штрафы для граждан за оскорбление властей в интернете и распространение недостоверной информации. Также вводится запрет на оскорбление в интернете человеческого достоинства и общественной нравственности. В то же время у сетевых СМИ будет возможность удалить недостоверную информацию до блокировки их сайтов.

Законопроекты о запрете ложной информации и оскорблении властей в интернете прошли второе чтение

Государственная Дума приняла во втором чтении пакет законопроектов, запрещающих распространять в интернете недостоверную информацию и оскорблять власть. Документы были разработаны сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом и внесены в парламент в конце 2018 г.

Речь идет о четырех законопроектах. Два из них являются поправками в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и предполагают блокировку доступа к вышеупомянутым типам запрещенной информации. Два других это поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы за распространение такого рода информации.

Запрет на распространение информации, которая создаст проблемы транспорту и связи

Во втором чтении во все законопроекты были внесены изменения. Так, теперь в законопроекте о запрете недостоверной информации говорится о блокировке доступа к «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Госдума значительно (до 100 раз) увеличила

штрафы для граждан за оскорбление властей в интернете и распространение недостоверной информации

В формулировке, которая была в законопроекте после первого чтения, не говорилось про кредитные организации, объекты энергетики, промышленности и связи. Блокировкой такого рода сообщений будет заниматься Генпрокуратура, которая с 2014 г. блокирует в интернете сайты с экстремистской информацией. Блокировка будет осуществляться незамедлительно, а владелец сайта получит уведомление от Роскомнадзора лишь после блокировки.

Интернет-СМИ смогут избежать блокировки за распространение ложной информации

Во втором чтении была добавлена отдельная норма о распространении недостоверной информации сетевыми средствами массовой информации (СМИ), зарегистрированными в Роскомнадзоре. Вопросами удаления такого рода информации с этих сайтов, по заявлениям Генпрокуратуры, будет заниматься Роскомнадзор.

Уведомление об удалении недостоверной информации будет поступать из Роскомнадзора в редакцию сетевого издания, которая должна будет выполнить соответствующее требование незамедлительно. В случае отказа от выполнения требований Роскомандзор незамедлительно должен будет заблокировать доступ к сайту соответствующего СМИ.

Штрафы для граждан за распространение ложной информации выросли в 10 раз

Изменилась и редакция поправок в КоАП относительно штрафов за распространение недостоверной информацию. В законопроекте, принятом в первом чтении, говорилось, что размер штрафов для граждан составит от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Во втором чтении размер штрафов для физических лиц вырос. Для граждан он составит от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 60 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Таким образом размер минимального штрафа для граждан вырос в 10 раз.

А для организаций размер штрафов снизили и он составит от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Норма о конфискации у организаций предмета административного правонарушения осталась, но только как опция.

Указанные штрафы будут применяться в случае распространения информации, создающей угрозу возникновения описанных в законопроекте ситуаций. Если же распространение заведомо ложной информации повлекло создание описанных в законопроекте опасных ситуаций, то штрафы будут выше.

Для граждан размер штрафа составит от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. с возможностью конфискации предмета административного правонарушения, для должностных лиц – от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб., для юридических лиц – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. с возможной конфискацией предмета нарушения. Аналогичные штрафы будут применяться и при повторном нарушении запрета на распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу создания опасных ситуаций.

В случае, если распространение заведомо ложной информации повлекло смерть человека, размер штрафа для граждан составит от 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб. с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, для должностных лиц – от 600 тыс. руб. до 900 тыс. руб., для юридических лиц – от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. также с возможной конфискацией предмета административного правонарушения. Обо всех случаях возбуждения подобного рода дел в течение 24 часов должна быть проинформирована Генпрокуратура.

Запрет на оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности

В законопроекте о блокировке доступа к информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть РФ», данная формулировка была расширена за счет запрета информации, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

Сутки на удаление оскорблений из интернета

Подобного рода информацию будет искать Генпрокуратура и отправлять ее Роскомнадзору. В версии законопроекта, принятой в первом чтении, говорилось, что Роскомнадзор будет незамедлительно блокировать доступ к подобного рода сайтам, после чего их владельцы и хостинг-провайдеры получат соответствующие уведомления.

В нынешней версии законопроекта говорится, что сначала Роскомнадзор уведомит хостинг-провайдера о наличии у обслуживаемого им сайта запрещенной информации. Хостинг-провайдер в течение суток должен передать данное уведомление владельцу сайта, который незамедлительно удалить запрещенную информацию. В противном случае Роскомнадзор заблокирует доступ к соответствующему сайту.

Размер штрафов за оскорбление властей в интернете вырос в 100 раз

Поправки в КоАП, принятые в первом чтении, предполагали наказание за оскорбление власти в интернете виде штрафа в размере от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. либо административного ареста сроком до 15 суток.

В нынешнем варианте законопроекта размер штрафа будет значительно выше: от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Сохраняется также возможность административного ареста сроком до 15 суток. То есть размер минимального штрафа вырос в 100 раз.

При повторном нарушении размер штрафа будет составлять от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или наказанием будет все тот же административный арест сроком до 15 суток. Обо всех случаях возбуждения подобного рода дел в течение 24 часов должны быть уведомлены органы Генпрокуратуры.

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