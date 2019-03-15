США вступили в войну с Китаем за подводные интернет-кабели

Эксперты США в области информационной безопасности считают, что Huawei может следить за всем миром даже посредством подводного телекоммуникационного оборудования, которое она в больших количествах устанавливает по всему земному шару. США любой ценой будет защищать эту сферу от «китайских агрессоров» вместе со своими союзниками.

Китайцы следят даже под водой

Американские специалисты по информационной безопасности выразили свою обеспокоенность активным участием китайской компании Huawei в прокладке подводных интернет-кабелей, пишет издание The Wall Steet Journal. По словам экспертов, использование продукции Huawei в этой сфере может сказаться на стабильности работы всей Сети, к тому же, оно может применяться китайским правительством для перехвата трафика и слежки за гражданами других стран, в том числе и США.

Специалисты указывают не на сами подводные кабели, а непосредственно на наземные станции для них, а также на используемое в этих станциях программное обеспечение. Они полагают, что этот инструментарий дает возможность КНР не только перехватывать, но и приостанавливать весь интернет-трафик и даже перенаправлять его в своих целях.

Доля истины

В заключениях американских ИБ-специалистов есть доля правды: компания Huawei действительно в последние годы проявляет активность при постройке подводных линий Глобальной Сети. Во второй половине 2018 г. китайский вендор, вернее, его дочернее предприятие Huawei Marine Networks, выполнил работы по прокладке подводного оптоволоконного кабеля, протянувшегося от Бразилии до Камеруна. В сумме его длина составила порядка 6 тыс. км.

Один из многочисленных подводных кабелей интернета

В настоящее время Huawei Marine Networks выполняет прокладку кабеля протяженностью 12 тыс. км, который соединит Европу, Азию и Африку. В общей сложности, по данным WSJ, Huawei завершила 90 проектов по прокладке новых и модернизации уже существующих подводных линий связи.

Китай укрепляет позиции?

Выражая свою обеспокоенность присутствием Huawei даже под водой, американские ИБ-эксперты добавили также, что это может в значительной степени повлиять на укрепление позиций Китая на мировой Арене. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина (William Evanina) сказал буквально следующее: «Нам известно о возможных угрозах безопасности, которые могут возникать на подводных линиях связи. В связи с тем, что по этим кабелям передаются существенные объемы информации, обеспечение их безопасности считается приоритетной задачей для правительства США и союзных государств».

Представители Huawei пока не отреагировали на новый выпад американской стороны.

Травля Huawei

Правительство США активно добивается ослабления влияния Huawei на мировом рынке телекоммуникаций. Началось все с запрета американским чиновникам пользоваться продукцией Huawei по той причине, что компания якобы шпионит за ними в пользу правительства Китая.

Новый виток противостояния ознаменовался взятием под арест в Канаде в декабре 2018 г. финансового директора Huawei (по совместительству дочь главы компании) Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou) и требованием по ее выдаче США. Все это – следствие осложнения отношений между США и КНР и необъявленной торговой войны между странами.

Сейчас президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в открытую призывает союзные государства бойкотировать использование современного телекоммуникационного оборудования Huawei в строительстве новых систем связи, в том числе и сотовых сетей пятого поколения (5G). И, если поначалу это была лишь настоятельная рекомендация, то 11 марта 2019 г. США перешли на прямые угрозы. Посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) направил письмо министру экономики ФГР Петеру Альтмайеру (Peter Altmaier) с предупреждением о возможности ограничения обмена разведданными между странами. Это произойдет в том случае, если правительство Германии допустит Huawei к строительству сетей 5G в стране

Давление США на Huawei ощущается во многих сферах деятельности компании. Существует даже вероятность, что компания лишится возможности установки американской ОС Google Android на свои смартфоны. Правда, на этот случай у Huawei уже готова собственная мобильная платформа под кодовым названием Kirin OS.

Американская компания Qualcomm, крупнейший производитель процессоров для мобильных устройств, тоже могла бы закрыть Huawei доступ к своим чипам, как это в апреле 2018 г. произошло с китайской компанией ZTE, однако Huawei уже несколько лет успешно производит собственные процессоры под маркой Kirin, в том числе и флагманские.

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