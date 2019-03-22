Роскомнадзор строит систему слежки за VPN

В России будет создана система автоматического контроля за выполнением требований о блокировке запрещенных сайтов. Отслеживаться будут как поисковые системы, так и анонимайзеры вместе с VPN-сервисами. Разработку проекта планируется завершить к концу 2019 г., однако многие эксперты сомневаются в его эффективности в российских реалиях.

VPN под контролем

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило на сайте госзакупок заказ на разработку системы автоматического контроля за исполнением блокировки запрещенных в России сайтов, сообщает ТАСС. Проект позволит отслеживать блокировку ресурсов поисковиками, анонимайзерами, прокси-серверами и, главное, виртуальными частными сетями (VPN).

Согласно информации из заказа, разработчик системы будет выбран 8 апреля 2019 г., и на выполнение работы у него будет меньше года. Срок сдачи проекта – декабрь 2019 г. Начальная стоимость контракта составит 25 млн. руб., источник средств не определен.

Польза системы

Вложив 25 млн. руб., ГРЧЦ автоматизирует свою деятельность по контролю за исполнением предписаний о блокировке запрещенных в стране веб-ресурсов. Интеграция новой системы позволит снизить имеющиеся затраты на осуществление контроля в режиме 24/7/365, повысить качество контроля и снизить трудозатраты сотрудников организации.

Сейчас, без этой системы, для инициации проверки ГРЧЦ должно получить соответствующее распоряжение Роскомнадзора, и только потом сотрудник предприятия сможет провести необходимую проверку, составить отчет и отправить его обратно в ведомство. Автоматизация исключит из этой схемы штат ГРЧЦ, но сами проверки по-прежнему будут осуществляться после предварительного запроса Роскомнадзора.

Сможет ли новая система Роскомнадзора оставить россиян без доступа к заблокированным ресурсам?

В заказ также отмечено, что предлагаемая к разработке система по состоянию на 22 марта 2019 г. не имеет аналогов действующих аналогов в России, в первую очередь за счет существенного количества взаимодействующих объектов контроля и учета. В то же время ГРЧЦ не считает эту систему принципиально новой с технологической или конструкторской точек зрения.

Эффективность проекта

Автоматизация проверки требований Роскомнадзора по блокировке тех или иных веб-страниц, может, и упростит работу ГРЧЦ, однако уже сейчас есть причины сомневаться в ее эффективности. Как пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса Rocket VPN, провайдеры VPN не располагают постоянными серверами. Они то добавляются, то удаляются, и их отслеживание может вызвать немалые трудности.

По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, подавляющее большинство существующих VPN-сервисов, в главной степени, зарубежные, уже отказались блокировать ресурсы, запрещенные на территории России,

К тому же, новым требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» об ограничении различными сервисами доступа к заблокированным в стране сайтам должны следовать не все. Делать это должны лишь те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора, после чего подключились к системе ФГИС, содержащей информацию о запрещенных ресурсах.

После вступления в силу новых поправок к закону о готовности сотрудничать с ведомством и подключиться к ФГИС заявили лишь немногие российские анонимайзеры, в том числе 2ip и Chameleon. Большинство продолжают работать в прежнем режиме, без каких-либо ограничений для российских пользователей.

Роскомнадзор и поисковики

Но, если VPN-сервисы и анонимайзеры пока не спешат подключаться к ФГИС, то российские интернет-гиганты Mail.Ru Group, «Яндекс» уже сделали это. В списке сервисов обеих корпораций числятся и поисковые системы, и они уже удаляют из выдачи ссылки на запрещенные ресурсы.

Американская компания Google, в отличие от российских конкурентов, в течение долгого времени игнорировала требования Роскомнадзора по удалению ссылок на сайты с запрещенным в России контентом. В итоге в декабре 2018 г. Google был выписан штраф в размере 500 тыс. руб., и уже в феврале 2019 г. компания выплатила его и удовлетворила требования российского ведомства, удалив 70% ссылок на заблокированные ресурсы. Тем не менее, представители Роскомнадзора не стали уточнять, подключился западный поисковый гигант к ФГИС или нет.