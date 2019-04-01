«Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая

В ФБР проходит масштабная переподготовка кадров, целью которой является расширить возможности бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники говорят, то же самое происходило после терактов 11 сентября 2001 г. — тогда ФБР фактически сменило профиль с расследования криминала на борьбу с терроризмом. Теперь профиль меняется на борьбу с киберпреступностью.

Новые задачи ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило масштабную программу переподготовки и перепрофилирования своих агентов по классу борьбы с киберпреступностью, сообщает The Wall Street Journal. Это самая крупная программа такого рода со времен террористической атаки 11 сентября 2001 г.

По словам новой главы подразделение ФБР по вопросам киберпреступности, реагирования и сервиса Эми Хесс (Amy Hess), нынешняя ситуация очень похожа на изменения, которые произошли в бюро после терактов 11 сентября. «Я выросла в ФБР, работая над криминальными расследованиями — я работала с насильственными преступлениями, бандами и наркотиками. Потом случилось 11 сентября. И было такое чувство, что мы все были переброшены на борьбу с терроризмом», — поясняет Хесс, уточняя, что теперь происходит такое же изменение направления работы, только в сторону борьбы с киберпреступностью.

Напомним, созданное в 1908 г. ФБР изначально представляло собой маленький офис внутри Министерства юстиции, задачей которого была борьба с проституцией, ограблениями банков и бутлегерством. Постепенно сфера деятельности бюро расширилась, включив в себя борьбу с организованной преступностью, иностранным шпионажем и транспортировкой наркотиков.

Зачем это нужно

Мера вызвана тем, что в настоящий момент США не могут достаточно эффективно противостоять киберугрозам, направленным против страны. Как пояснило ФБР, речь идет прежде всего о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс и краже данных у американских компаний со стороны Китая. По словам директора ФБР Кристофера Рея (Christopher Wray), в настоящий момент во всех 56 полевых офисах бюро открыто какое-нибудь расследование об экономическом шпионаже, следы которого ведут в Китай.

По данным Third Way, левоцентристского аналитического центра в Вашингтоне, в настоящий момент в США правоохранители предпринимают какие-то действия в отношении менее чем 1% всех инцидентов, связанных с киберпреступностью. Как правило для расследования выбираются только самые серьезные угрозы вроде атак национального масштаба или изощренных транснациональных преступлений.

Сотрудники ФБР проходят масштабную переподготовку по классу борьбы с киберпреступностью

По словам Гаррета Граффа (Garrett Graff), исполнительного директора программы кибербезопасности и технологий Института Аспена, ФБР в настоящий момент на порядок или два ниже того уровня ресурсов, который необходим для борьбы с сегодняшней киберпреступностью. Графф, написавший книгу о бюро, отмечает, что несмотря на определенный прогресс в этом вопросе всего четыре или пять полевых офисов ФБР имеют ресурсы и навыки для расследования действительно сложных киберпреступлений.

Проблемы технологического развития ФБР

ФБР уже около 20 лет считает технологическое развитие одним из своих главных приоритетов. Во время террористических атак 2001 г. многие сотрудники бюро не имели компьютеров, а материалы по делам не хранились в цифровом виде. Однако с течением времени цифровая составляющая появилась почти во всех расследованиях ФБР — в первую очередь в связи с тем, что ИТ регулярно стали использоваться преступниками и как средство, и как конечная цель совершения преступлений.

План бюджета на 2020 г., предложенный президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), предусматривает выделение ФБР $732 млн на кибербезопасность, что на 7,6% больше, чем в 2019 г.

Однако в своем технологическом развитии бюро столкнулось с кадровой проблемой. В прошлом году в киберподразделении ФБР произошла полная смена руководства, поскольку несколько высших руководителей отправились на выгодные рабочие места в частном секторе на фоне общего упадка духа в ведомстве.

Одним из ушедших был Скотт Смит (Scott Smith), помощник директора ФБР, который руководил киберподразделением бюро. Также свой пост оставил заместитель Смита Говард Маршалл (Howard Marshall). Как и Смит, Маршалл вообще оставил госслужбу — он принял предложение о работе от консультационной фирмы Accenture.

Также из бюро ушел Дэвид Реш (David Resch), исполнительный директор подразделения ФБР по вопросам киберпреступности, реагирования и сервиса. Реш был непосредственным руководителем Смита и Маршалла. Он ушел в частный сектор после 28 лет госслужбы.

Упадок духа ветераны ведомства связывали с постоянными нападками со стороны президента Трампа и парламентариев-республиканцев, которые критикуют работу бюро по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 г. и кражу электронных писем представителей демократической партии.

По словам пресс-секретаря ФБР, текучесть кадров среди специальных агентов ведомства находится в целом на низком уровне — около 0,6%. Однако показатель текучести специальных агентов, работающих в киберотделе, составляет от 2% до 3%.