 

Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

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В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Сергей Путин, CIO «Росводоканала»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса «Московской биржи»

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

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Алексей Плешков, начальник отдела защиты информационных технологий Газпромбанка

В секции об информационной безопасности на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере: начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем «Евраз» Андрей Нуйкин; CIO Росводоканала Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса «Московской биржи» Сергей Демидов; начальник отдела защиты информационных технологий Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности DHL Express Алексей Мунтян; начальник отдела защиты информации ГМК «Норильский никель» Алексей Мартынцев.

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Алексей Мартынцев, начальник отдела защиты информации ГМК «Норильский никель»

Главные вопросы к обсуждению на секции, посвященной информационной безопасности:

  • Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2019 г.?
  • Какие события определяют развитие российского рынка ИБ?
  • Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России?
  • Почему импортозамещение на российском рынке ИБ развивается наиболее успешно?
  • Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках?
  • Какие новые ИБ-угрозы несет с собой цифровизация экономики?
  • Как предотвратить кибер-вторжения?
  • Как обеспечить баланс между удобством использования ИТ-ресурсов и их безопасностью?
  • Как заставить пользователей быть «на чеку»?
  • Какие интересные проекты в сфере ИБ реализуются в России?
  • Каковы перспективы развития российского рынка ИБ?

Кто еще подтвердил участие в форуме

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор Управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; CIO «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской Биржи Сергей Демидов; Сhief Technology Officer Leroy Merlin Александр Соколовский; начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Алексей Мунтян; директор по разработке «АльфаСтархования» Антон Исанин; менеджер по инновациям ДИТ X5 Retail Group Василий Тарасевич; ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко; IT Business Application Department Head, YUM! Restaurants International Russia & CIS Ирина Самохина; управляющий директор блока «Риски» Сбербанка Михаил Лукьянов.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n469941

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