ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа

Госдума добавила в уголовную статью об ответственности за покупку «шпионских» гаджетов определение этих гаджетов, которое должно разграничить их и приборы бытового назначения. Парламентарии признали определение не очень удачным, но приняли его в первом чтении с условием, что оно будет доработано ко второму. Представитель ФСБ разъяснил депутатам на заседании, чем бытовые приборы отличаются от спецтехники.

Проблема шпионской техники

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые утвердят законодательное определение так называемых «шпионских» гаджетов, то есть специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщается на сайте Госдумы. При этом парламентарии посчитали определение, предложенное к первому чтению, слишком размытым и поручили доработать его ко второму чтению.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки помогут избежать случаев, когда к ответственности привлекаются покупатели GPS-трекеров для поиска домашних животных, очков с функцией видеосъемки и других подобных устройств. В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал в Twitter, что без законодательного уточнения, что такое шпионские гаджеты, в группе риска могут оказаться граждане, которые пользуются видеорегистраторами и радионянями.

Поправки будут внесены в статью 138.1 Уголовного кодекса «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и в статью Кодекса об административных правонарушениях 20.23 «Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Напомним, статья 138.1 Уголовного кодекса предлагает до четырех лет лишения свободы за покупку «шпионской» техники — очков с функцией видеосъемки, авторучек с возможностью аудиозаписи и т. д. При этом ответственность возлагается на граждан уже за сам факт покупки — независимо от того, для каких целей реально было использовано устройство.

Какое нужно определение

Предложенная к рассмотрению в первом чтении редакция законопроекта предлагает следующее определение: шпионские гаджеты — это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

По мнению главы комитета Госдума по государственному строительству Павла Крашенинникова, ко второму чтению определение следует изменить, поскольку формулировка «независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы» потенциально может повлечь за собой привлечение к ответственности граждан, которые добросовестно заблуждались относительно назначения прибора.

ФСБ разъяснила отличия шпионских гаджетов от бытовой техники

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что определение должно помочь отличать шпионские гаджеты от «технических средств (предметов, устройств), которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному назначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения».

Как отметил депутат Вячеслав Лысаков в беседе с RT, документ будет дорабатываться в сторону более отчетливого разделения между специальной техникой для тайного получение сведений и приборами для бытового пользования. Один из докладчиков по законопроекту от комитета по государственному строительству Отари Аршба сообщил тому же изданию, что на заседании у парламентариев возникло более десяти вопросов к документу в части терминов.

Заместитель главы ФСБ Александр Купряжкин уточнил на заседании Госдумы, что авторучкой с функцией видеонаблюдения, как и смартфоном, можно пользоваться, не рискуя быть привлеченным к ответственности, поскольку это приборы бытового назначения. Однако если использовать их для скрытой съемки или записи, то это уже нарушение неприкосновенности частной жизни. Но сами по себе указанные технические средства не являются «шпионскими» гаджетами. Более того, специальные приборы для шпионажа вообще не находятся в открытом торговом обороте.

Преследование «шпионов»

Инициатива законодательно уточнить определение «шпионских» гаджетов возникла в связи с тем, что в России несколько покупателей подобной техники подверглись преследованию со стороны правоохранительных органов. Например, на фермера Евгения Васильева из Курганской области было заведено уголовное дело по факту приобретения ими GPS-трекера.

Этот трекер фермер планировал использовать для того, чтобы отслеживать перемещения теленка, который часто отбивался от стада. Но поскольку трекер «Мини А8», купленный Васильевым на AliExpress, имеет функцию передачи звука из того места, где он находится, гаджет был расценен как средство для негласного сбора информации.

В результате на выходе из почты, где фермер получил посылку с покупкой, его задержали сотрудники ФСБ. Согласно статье 138.1, преступника ожидал либо штраф до 200 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет. У 39-летнего Васильева, инвалида 3 группы, источником доходов которого является собственное хозяйство, есть четверо детей.

Почему пересмотрели законы

В декабре 2017 г. журналисты рассказали эту историю на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину. Он выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме. Вскоре после этого Генпрокуратура сообщила, что начала проверку всех дел по статье 138.1. Дело против Васильева было прекращено в марте 2018 г.

После упомянутой пресс-конференции Путин поручил генпрокуратуре сформулировать поправки к законодательству, чтобы рядовые граждане перестали нести уголовную ответственность за покупку гаджетов с «шпионскими» функциями, в том числе по интернету. В ноябре 2018 г. Верховный суд также высказался против того, чтобы наказывать покупателей «шпионских» гаджетов, если эти гаджеты использовались ими в безобидных бытовых целях или для обеспечения собственной безопасности.