На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы

Исследование специфических метаданных в документах, опубликованных на сайтах российских госорганов преимущественно в 2011-2017 гг., выявило долю использования ими пиратского софта на уровне почти 7%.

Пиратство в госорганах

Российские госорганы при подготовке документов наряду с лицензионным софтом также используют пиратские программы из пакета Microsoft Office. К такому выводу в рамках своего исследования пришел директор АНО «Информационная культура» и инициатор негосударственного проекта повышения общественной осведомленности в области расходования государственных средств «Госзатраты» Иван Бегтин.

Им были исследованы специфические метаданные (о них — ниже) 22,3 тыс. официальных документов в формате .doc, размещенных в разное время на сайтах 23 госорганов. «Масштаб опубликованных документов с метками пиратского MS Office — это на текущий момент 6,64%, что относительно немного, но достаточно существенно, чтобы быть непреднамеренной случайностью», — отмечает Бегтин в исследовании.

Лидерами по числу документов с пиратскими метаданными стали Минтруд, Минспорт, Росморречфлот, Росавтодор, Росгидромет. «Орган власти, на сайте которого не было найдено ни одного такого документа, — это Правительство России с его сайтом government.ru», — говорится в исследовании.

Минкомсвязи по лицензионной чистоте своих документов занимает лишь третье место, пропустив между собой и Правительством Росстат.

Источник: сайт Ивана Бегтина

Основные документы датированы 2011-2017 гг., пояснил Бегтин в разговоре с CNews. В этой связи стоит отметить, что документы данного периода относятся ко времени работы предыдущего состава Правительства, которое было отправлено в отставку, а затем переформатировано в мае 2018 г. — после инаугурации переизбранного Президента России Владимира Путина.



Отвечая на вопрос CNews об уникальности своего исследования, Бегтин указал, что ничего подобного, к его сожалению, не встречал.



На чем засыпались госорганы

«Те, кто когда-либо сталкивался с документами, сделанными на пиратских версиях MS Office, знают, что команды пиратов, которые выкладывают взломанные версии ПО, вносят изменения таким образом, что при установке в качестве организации указывается их хакерская команда, а иногда подменяют и имя пользователя», — говорится в исследовании.

Данные одного из файлов на сайте Минспорта (источник: сайт Ивана Бегтина)

Среди таких команд в документах госорганов были замечены RePack by SPecialiST, MoBIL GROUP, WareZ Provider, Dnsoft, SPecialiST RePack, NhT, Grizli777, DG Win&Soft, Reanimator Extreme Edition, DreamLair, DrAGoN CorP, Krokoz™, MultiDVD Team, SamForum.ws, diakov.net.

Некоторые пояснения

В России сейчас более 80 госорганов. Ограниченность выборки своего исследования Бегтин в разговоре с CNews объяснил рядом сложностей. «Текущий процесс сбора и извлечения документов очень трудоемок, — указывает он. — Надо перелопачивать сотни гигабайт с помощью ПО, которое не адаптировано под такие объемы, поэтому пришлось ограничиться теми органами, по которым объем данных не запределен». При этом он мало сомневается в том, что аналогичный анализ всех сайтов органов власти и региональных администраций, почти наверняка, подтвердит уже сделанные им выводы.

При этом были исследованы не только документы, доступные на сайтах прямо сейчас, но и те, что из доступа уже успели исчезнуть, — Бегтин много лет архивирует сайты госорганов для аналитических целей.