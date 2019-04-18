Покупки россиян в Telegram за время блокировки выросли в семь раз

Годовой объем продаж через Telegram составляет около $11 млн. Лидерами являются Россия, США и Испания — в каждой из этих стран продажи через этот мессенджер оцениваются примерно в $1 млн. При этом в России за последние 12 месяцев они выросли практически в семь раз.

Бум на покупки в Telegram

С апреля 2018 г. по апрель 2019 г. продажи товаров через Telegram в России увеличились в денежном выражении на 593%, то есть практически в семь раз. При этом годовая выручка компаний-рекламодателей от покупок превысила по стране $1 млн. Такие данные представила платформа партнерского маркетинга Admitad, которая провела опрос среди нескольких сотен веб-мастеров и рекламодателей, с которыми она работает, и которые что-либо рекламируют через Telegram.

Во всем мире по итогам 2018 г. объем продаж через Telegram превысил $11 млн. Россия является одной из лидирующих стран по покупкам через этот мессенджер. Примерно на таком же уровне находятся США и Испания — в каждой из этих стран годовой объем продаж через Telegram также оценивается около $1 млн.

В исследовании речь идет о продажах, которые осуществляются при помощи рекламы типа CPA (cost per action — «цена за действие»). По этой модели реклама оплачивается только в том случае, если если пользователь совершил определенное действие, то есть, купил товар, а не просто просмотрел объявление.

Напомним, с апреля 2018 г. Telegram находится под блокировкой Роскомнадзора. Запрет мессенджера в России связан с неисполнением требований, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.

Что покупают пользователи

Самые продаваемые в Telegram товары имеют китайское происхождение. Средний чек при покупке вещей из Китая составляет $8,73 — собственно, их популярность и объясняется невысокой стоимостью. Также через Telegram охотно покупают электронику, одежду и обувь, финансовые продукты и спортивные товары. Средний чек для электроники и бытовой техники составляет порядка $140, для одежды и обуви — $80, а для спорттоваров — $79.

Россияне любят покупать через Telegram товары из Китая

Менеджер специальных проектов Admitad Алексей Синельников отмечает активность и лояльность аудитории Telegram — пользователи внимательно следят за публикациями в каналах, которые они читают. Веб-мастеров Telegram привлекает тем, что открывает доступ к аудитории без существенных затрат на создание площадки.

«Основная бизнес-модель в Telegram — это скидки на товары широкой категории (электроника, косметика) или отдельный тип товаров (кроссовки, авиабилеты). Рекламодатели выбирают продвижение через Telegram из-за высокой платежеспособности и вовлеченности потенциальных покупателей», — отмечает Синельников.

Самый продающий мессенджер

Напомним, в ноябре 2018 г. Telegram оказался самым «продающим» мессенджером в России по количеству сделок купли-продажи различных товаров, которые заключают через него его пользователи. В среднем на каждого пользователя приходилось 2,5 сделки. У других популярных мессенджеров этот показатель был существенно ниже: на пользователя WhatsApp приходилось 0,7 сделки, на пользователя Viber — 0,4 сделки.

Однако по объему сделок Telegram уступал WhatsApp. На долю Telegram приходилось 3% всех сделок купли-продажи, которые заключаются через так называемые социальные каналы — соцсети, мессенджеры и сайты объявлений — а на долю WhatsApp приходилось 4% таких сделок. Viber отставал от Telegram с показателем 2%. Выручка от продаж, осуществляемых через Telegram, на тот момент оценивалась примерно в 13 млрд руб. в год.

К таким выводам пришли «Яндекс.Касса» и Data Insight, обнародовавшие результаты исследования продаж в социальных каналах. В исследовании были рассмотрены продажи и компаний, и частных пользователей интернета.