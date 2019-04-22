CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г.

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Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий Федеральной налоговой службы

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Валерий Дьяченко, начальник управления ИТ «Мечела»

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор старший управляющий директор Сбербанка Михаил Хасин; директор по ИТ Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; начальник управления информационных технологий Федеральной налоговой службы Татьяна Матвеева; директор департамента информационных технологий «Гражданские самолеты Сухого» Роман Марковский; вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинга» Артем Натрусов; директор по информационным технологиям УАЗ Евгений Ступин; председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара; начальник департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России Евгений Турчак; директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров; начальник управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; CIO «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской Биржи Сергей Демидов; Сhief Technology Officer Leroy Merlin Александр Соколовский; начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Алексей Мунтян; директор по разработке «АльфаСтархования» Антон Исанин; менеджер по инновациям ДИТ X5 Retail Group Василий Тарасевич; ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко; IT Business Application Department Head, YUM! Restaurants International Russia & CIS Ирина Самохина; управляющий директор блока «Риски» Сбербанка Михаил Лукьянов.

Фабрисио Гранжа, директор по ИТ Х5 Retail Group

Мероприятие из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Облачные технологии» и «Розница».

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления Московского кредитного банка

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинга»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

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