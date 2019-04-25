Microsoft запретит пользователям обновлять Windows ради их же блага

Microsoft не позволит обновить Windows 10 до последней версии пользователям, которые предварительно не отключили от своего компьютера внешние запоминающие устройства. Свое решение компания объясняет опасностью возникновения странной ошибки, из-за которой могут «перепутаться» буквы, используемые в ОС для обозначения съемных носителей.

Флешки «мешают» Windows обновляться

Пользователи операционной системы Windows 10 могут столкнуться с трудностями при установке ближайшего масштабного обновления под номером 1903, релиз которого запланирован на май 2019 г.: в случае, если до начала или в процессе установки к ПК были подключены накопители с интерфейсом USB или SD-карты, обновление может завершаться ошибкой «Данный ПК не может быть обновлен до Windows 10». Об этом Microsoft предупреждает в информационном сообщении на собственном портале технической поддержки.

Разработчики Windows свое решение таким образом ограничить доставку обновлений на некоторые компьютеры объясняют особенностями майской сборки, для которой характерны случаи некорректного переназначения букв, ассоциированных с дисками. Например, если до начала обновления подключенная к порту USB-флешка была доступна в системе как «Диск G:», то во время установки майского патча она может совершенно внезапно превратиться в «Диск H:». Чем именно, помимо возникновения путаницы, пользователю угрожает некорректное переназначение букв запоминающих устройств, Microsoft в своем сообщении не уточняет.

Корпорация обещает исправить проблему в одном из будущих сервисных обновлений. Участники программы предварительной оценки Windows – Windows Insider – судя по всему, также сталкивались с проблемой некорректного переназначения букв дисков, но она была устранена в сборке 18877 и более поздних.

Что нового в майском релизе?

С момента выхода Windows 10 Fall Creators Update в октябре 2018 г. Microsoft не без помощи пользователей-энтузиастов протестировала ряд функций, которые могут появиться в ожидаемом весеннем релизе версии 1903, к примеру, поддержку «Проводником» файловых систем Linux.

Microsoft не позволит обновить Windows 10 до последней версии пользователям, которые предварительно не отключили от своего компьютера внешние запоминающие устройства

В дополнение к этому Microsoft может добавить в Windows так называемую песочницу. Она нужда для запуска сомнительных программ и просмотра не менее подозрительных документов в полностью безопасной среде, без риска для самой ОС и хранящейся в памяти компьютера информации. Для этого «песочница» создает временное виртуальное окружение Windows 10 на ПК.

Кроме того, в ОС планируется внедрить систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе Windows. Механизм работы прост – если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния. Вероятно, именно для реализации данного механизма системе и понадобятся дополнительные 7 ГБ пространства на системном диске.

Наконец, в апреле 2019 г. Windows 10 может лишиться главной «фишки» дизайна. Речь, конечно же, идет о «живых плитках» (live tiles) в меню «Пуск». Отказ от «живых плиток» вернет главное меню во времена Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.