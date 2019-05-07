Начались продажи троянов в исходном коде с учебником для тех, кто не умеет программировать

«Каждая строчка кода снабжена пояснениями», утверждают авторы сервиса Inpivx. Даже не самые технически подготовленные клиенты могут собрать себе уникальный шифровальщик.

Учебники для создания троянов-шифровальщиков

Эксперты по безопасности обнаружили в сети Tor сервис под названием Inpivx, который позволяет даже не самым технически подготовленным желающим конструировать шифровальщики-вымогатели и использовать их для атак.

В последнее время в даркнете встречается немалое количество ресурсов, предлагающих шифровальщики как услугу (RaaS), где от клиента вообще не требуется никаких или почти никаких технических знаний. Однако Inpivx работает по иному принципу.

За $500 клиенту предлагается исходные коды для процедур шифрования в различных вариациях и для панели управления будущим вредоносом.

Таким образом потенциальные киберпреступники получают возможность использовать эти компоненты для сборки или написания своей уникальной вымогательской программы - уже с готовыми инструментами управления.

Вход в сервис Inpivx

«Если у клиента не хватает навыков, мы предоставляем учебник на основе нашего шифровального ПО... Каждая строка кода снабжена пояснениями», - заявили представители Inpivx в разговоре с журналистами Bleeping Computer.

Защититься будет труднее

Вредоносная программа написана на C++ и работает на всех версиях Windows, начиная с XP. Панель управления написана на PHP. В ней присутствуют все нужные потенциальному злоумышленнику компоненты - управление размерами требуемых от жертв выплат, вывод статистики по заражениям (с детализацией по операционным системам и географическому расположению атакованных машин и т.д.), простой чат для общения с жертвами и так далее.

«В конечном счёте такой конструктор позволит создавать уникальные вымогательские программы, защититься от которых техническими средствами будет несколько сложнее, чем от вариаций более распространённых шифровальщиков, - полагает Антон Медведев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Это не говоря уже о том, что исходный код шифровальщика может быть использован и для создания многофункциональных троянцев, способных выполнять различные вредоносные действия, не ограничивающиеся только шифрованием файлов. Единственно, что странно, это что продаётся именно исходный код, а не уже скомпилированные бинарные файлы с обфускацией и антиотладкой. Но, по-видимому, у создателей сервиса были причины выбирать именно такую бизнес-модель. Но, по-видимому, у создателей сервиса были причины выбирать именно такую бизнес-модель».

Что касается цены, то $500 могут показаться весьма существенной суммой, однако всего лишь одна успешная вымогательская операция может окупить «инвестицию» сполна.