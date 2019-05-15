Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г.

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Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Антон Исанин, директор по разработке «АльфаСтрахования»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

В секции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере: ИТ-директор, Volvo Car Russia Антон Мошаров; директор по разработке «АльфаСтрахования» Антон Исанин, начальник отдела тестирования производительности управление тестирования и контроля качества банка «ФК Открытие» Иннокентий Андрющенко; заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А.С.Пушкина Владимир Определенов; советник генерального директора, «ВЭБ-лизинг» Сергей Кирюшин.

Владимир Определенов, заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А.С.Пушкина

Главные вопросы к обсуждению на секции, посвященной оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру:

Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны?

Какие новые подходы к решению этой задачи существуют?

Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса?

Какие функции проще всего передать на аутсорсинг?

Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат?

Какова роль государства в развитии облачного рынка?

Какие крупные облачные проекты реализуются в России?

Какие задачи лучше всего решать силами внутренних подразделений?

Как правильно выбрать провайдера ИТ-услуг?

Как разработать план оптимизации ИТ-затрат?

Как наиболее эффективно организовать контроль затрат на ИТ-инфраструктуру?

Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг?

Кто еще подтвердил участие в форуме

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор Управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; CIO «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской Биржи Сергей Демидов; Сhief Technology Officer Leroy Merlin Александр Соколовский; начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Алексей Мунтян; директор по разработке «АльфаСтархования» Антон Исанин; менеджер по инновациям ДИТ X5 Retail Group Василий Тарасевич; ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко; IT Business Application Department Head, YUM! Restaurants International Russia & CIS Ирина Самохина; управляющий директор блока «Риски» Сбербанка Михаил Лукьянов.

Сергей Кирюшин, советник генерального директора «ВЭБ-лизинг»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

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