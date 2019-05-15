Придуман способ вывести из строя любой смартфон Samsung

Метод Баптиста

Смартфоны Samsung можно выводить из строя, используя присутствующий в них незащищенный ресивер — к такому выводу пришел исследователь безопасности Робер Баптист (Robert Baptiste), известный в Twitter под псевдонимом Elliot Alderson.

Протестировав приобретенный им смартфон Samsung, исследователь увидел, что в приложении ContainerAgent версии 2.7.05001015 имеется включенный по умолчанию незащищенный ресивер SwitcherBroadcastReceive. Исследователь начал разрабатывать способ привести ресивер в действие.

В ходе применения метода onReceive выяснилось, что ресивер ожидает сom.samsung.android.knox.containeragent.LocalCommandReceiver.ACTION_COMMAND в качестве действия. Затем происходит проверка значения com.samsung.android.knox.containeragent.LocalCommandReceiver.EXTRA_COMMAND_ID, которое может выглядеть как 1001 или 1002. После этого ресивер проверяет значение android.intent.extra.user_handle.

Задав в качестве значения ACTION_COMMAND 1001, исследователь смог вызвать метод immediateLock. В качестве параметра при этом фигурировал дополнительный user_handle. Задав значение user_handle 150, пользовательский ID Knox user, исследователь смог добиться блокировки контейнера KNOX — надстройки для Android, предназначенной для защиты данных.

Если же изменить значение ACTION_COMMAND на 1002, то в результате будет вызван метод switchToProfile со значением user_handle в качестве параметра. Выставив значение user_handle 0, пользовательский ID первого пользователя, можно добиться автоматического перехода на первую страницу лаунчера.

Найден способ выводить из строя смартфоны Samsung

Для эксплуатации уязвимости Баптист создал специальное приложение Locker application, которое путем постоянной передачи объектов intent в количестве двух в секунду осуществляет локальную DoS-атаку, что и выводит смартфон из строя, превращая его в «кирпич». Каждый раз, как жертва открывает приложение SecureFolder, контейнер замыкается, и при попытке использовать телефон он возвращается непосредственно на первую страницу лаунчера.

Исследователь предупредил Samsung о проблеме, но компания не восприняла ее всерьез.

Похожие случаи

Это не единственная найденная за последнее время уязвимость, которая позволяет вывести из строя смартфон. В феврале CNews писал, что в iOS обнаружена уязвимость, позволяющая бесконечное число раз перезагружать устройства под управлением этой ОС. Для этого достаточно запустить голосовой помощник Siri и пять раз произнести русское слово «дефис» или английское hyphen. Как вариант, можно набрать пять дефисов на виртуальной клавиатуре при активированной Siri. Система сначала зависнет, а потом уйдет в перезагрузку.

Но самым известным подобным случаем считается так называемая «ошибка 1970», обнаруженная в феврале 2016 г. Уязвимость заключалась в том, что на iPhone нужно было установить дату 1 января 1970 г., после чего он выходил из строя и переставал включаться. Решить проблему можно было лишь путем разборки аппарата и переподключения батареи, или можно было дождаться ее полного разряда, на что уходило до нескольких дней.

Немного позже, в апреле 2016 г., история с «ошибкой 1970» получила продолжение. По всему миру в общественных местах стали появляться поддельные точки доступа Wi-Fi, имитирующие сети известных заведений. К этим точкам подключался поддельный сервер синхронизации времени (NTP-сервер), который принудительно переводил дату на любом подключенном к сети устройстве на 1 января 1970 г. Владельцы iOS-гаджетов, решившие воспользоваться такой сетью для выхода в интернет, неизбежно оставались с «кирпичом» в руках. По состоянию на 2019 г. «ошибка 1970» Apple успешно устранена.

Также известен случай с выводим из строя iPhone путем отправки короткого сообщения в iMessage жертвы. После его прочтения устройство зависнет, и нужно будет выполнить ряд трудоемких действий для его восстановления. Уязвимость была обнаружена в iOS 10, в iOS 12 она уже устранена.