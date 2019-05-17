В России посадили хакера, тратившего украденные миллионы на иномарки и золотые слитки

Суд приговорил к пяти годам колонии мошенника, похитившего у банка 26 млн руб. путем подмены информации в компьютерной базе. У мошенника был сообщник — сотрудник банка, который и совершил подмену данных. Сообщник до сих пор не найден.

Мошенник из Ульяновска

Суд приговорил жителя Ульяновска, похитившего у банка около 26 млн руб. путем фальсификации компьютерных данных, к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила на своем сайте прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает прокуратура, тридцатилетний Анатолий Игнатьев разработал преступную схему, которая позволила похитить средства у банка. Игнатьев действовал вместе со своим сообщником — сотрудником банка, который согласился подменить данные в компьютерной базе финансового учреждения. Сам Игнатьев на момент совершения преступления нигде не работал.

С помощью фальсификации данных в базе сообщникам удалось добиться увеличения лимита средств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения.

Приговор суда

Суд признал Игнатьева виновным по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Преступник был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Помимо этого, ему был назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Кроме того, с него будет взыскан ущерб, причиненный банку. Сообщник Игнатьева до сих пор находится в розыске.

Мошенник, похитивший у банка миллионы, получил пять лет колонии

Отметим, что часть 4 статьи 159.6 в качестве наказания предлагает лишение свободы на срок до десяти лет. Этому может сопутствовать штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет и ограничение свободы на срок до двух лет.

Похожие случаи

Это не единственный случай хищения средств у банков с помощью информационных технологий за последнее время. В январе CNews писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала интернет-мошенника, подозреваемого в краже 6 млн руб. с банковских карт 49 граждан. Подозреваемому 41 год.

По версии следствия подозреваемый рассылал своим жертвам SMS-сообщения о том, что их банковские карты заблокированы. Телефонные номера, на которые отправлялись сообщения, он генерировал путем подбора цифр. В SMS злоумышленник указывал номер, на который нужно перезвонить якобы в банк для разблокировки карты.

В сообщении было указано название конкретного банка. Как правило, из ста человек, которые получили одинаковые SMS, несколько действительно обслуживались в данном банке. Они звонили по указанному номеру, и злоумышленник, представившись сотрудником банка, узнавал у них реквизиты карты и ее PIN-код, якобы необходимые для разблокировки. С помощью этих данных он затем переводил деньги с карт пользователей на свои счета.