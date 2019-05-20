Взломан знаменитый сайт для программистов Stack Overflow

Сайт вопросов-ответов для программистов Stack Overflow подвергся кибератаке. Администрация ресурса пока не увидела утечки данных пользователей. Но хакерам удалось проникнуть в основной программный комплекс платформы.

Кто-то влез внутрь

Консультационная платформа для программистов Stack Overflow подверглась кибератаке.

Stack Overflow - популярная система вопросов и ответов о программировании, существующая с 2008 г. К январю 2019 г. на ней были зарегистрированы более 10 млн пользователей. Каждый месяц платформу посещают 50 млн уникальных пользователей.

Помимо англоязычного раздела к настоящему моменту реализованы ресурсы для пользователей, говорящих на русском, испанском, португальском и японском языках.

В минувший четверг администраторы сайта проинформировали пользователей о том, что в прошлые выходные неизвестные злоумышленники получили доступ к внутренним системам платформы.

Администрация взломанного Stack Overflow пока не увидела утечки данных пользователей

«Мы обнаружили несанкционированный доступ к программному комплексу, расследовали степень глубины проникновения и в настоящее время работаем со всеми выявленными уязвимостями. Мы не обнаружили никакой компрометации пользовательских или клиентских данных» в заявлении компании, датированном 16 мая 2019 г.

Утечки не увидели. Пока что

«Тот факт, что утечки данных не обнаружено, обнадёживает, однако утверждать подобное наверняка довольно сложно, - полагает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Если в платформе присутствовали такие уязвимости, которые позволили влезть в её программный комплекс, не исключено, что это уже не первый взлом. Но нельзя и утверждать, что атака была успешной - до получения более детальной информации, чем та, что доступна сейчас».

В декабре 2018 г. был взломан другой популярный сайт вопросов и ответов - Quora. Администрация ресурса в итоге признала утечку данных 100 млн пользователей портала.