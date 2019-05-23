«Самый опасный ноутбук в мире» оценили в $1,2 млн, а ущерб от его ПО в $95 млрд

На продажу в интернете выставлен ноутбук Samsung, на борту которого находятся шесть опасных вредоносных программ, в разные годы причинивших человечеству ущерб на $95 млрд. Лот позиционируется как объект искусства, возможность подключить его к интернету отсутствует. За ноутбук уже дают более $1,2 млн.

Самый опасный ноутбук

В интернете выставлен на аукцион ноутбук, на борту которого находятся шесть известных вредоносных программ, нанесших человечеству общий финансовый ущерб в размере около $95 млрд. Лот называется The Persistence of Chaos («Постоянство хаоса»), СМИ уже успели окрестить его «самым опасным ноутбуком в мире». Ставка аукциона сейчас находится на уровне чуть выше $1,2 млн. До конца аукциона осталось четыре дня.

Аукцион проводит китайский интернет-художник Гуо О Донг (Guo O Dong), известный своей критикой в адрес чрезмерной виртуализации современной жизни. The Persistence of Chaos был создан им в сотрудничестве с компанией Deep Instinct, специализирующейся на кибербезопасности. Сам ноутбук находится в Нью-Йорке.

Поскольку распространение вредоносного ПО запрещено в США, лот позиционируется как объект искусства, или же как исследовательский материал. Перед тем, как отправить покупателю The Persistence of Chaos, ноутбук лишат возможности подключения к интернету. Также будут выведены из строя все порты.

The Persistence of Chaos произведен компанией Samsung — это нетбук модели Samsung NC10-14GB 2008 г. выпуска, выполненный в синем цвете. Диагональ экрана составляет 10,2 дюйма, в качестве ОС используется Windows XP SP3.

Список вредоносного ПО

В числе прочих в ноутбуке присутствует вирус ILOVEYOU, появившийся в мае 2000 г. Вирус распространялся по электронной почте и через файлшеринг, предположительно, с Филиппин. В общей сложности он поразил более 500 тыс. систем и в первую же неделю своего существования нанес ущерб в размере $5,5 млрд.

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами на борту получил название «Постоянство хаоса»

Также на устройстве находится вирус MyDoom, эпидемия которого началась в январе 2004 г. Атаку приписывают российским спамерам. Один из наиболее быстро распространяющихся червей, MyDoom причинил ущерб в размере $38 млрд.

Третьим в коллекции стал червь SoBig, распространявшийся в спаме по электронной почте. Всего было зарегистрировано несколько волн атаки, имевших место с января по август 2003 г. Вирус поразил сотни тысяч ПК. Он позволял хакером копировать файлы и выводить из строя софт и аппаратуру жертвы. Ущерб от SoBig составил порядка $37 млрд.

На ноутбуке присутствует также знаменитый шифровальщик WannaCry, массовое распространение которого началось в мае 2017 г. Вирус поразил более 200 компьютеров в 150 странах. Общий ущерб от него приближается к $4 млрд, сообщается на сайте аукциона.

Следующим является вирус DarkTequila, который начал действовать в 2013 г., поражая пользователей преимущественно из Латинской Америки. Вирус дает возможность красть банковские логины и пароли, а также корпоративные данные, причем даже офлайн. Ущерб от его распространения исчисляется миллионами долларов.

Последним стал троян BlackEnergy 2, о существовании которого известно с 2010 г. (первая версия вируса распространялась с 2007 г). На сайте аукциона сообщается, что BlackEnergy использовался в ходе кибератаки на Украине в декабре 2015 г., которая повлекла за собой масштабное отключение электроэнергии.