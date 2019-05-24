Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности

Операционная система Astra Linux Special Edition получила сертификат СЗИ ФСТЭК России, позволяющий использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности. Это первый подобный случай в России.

Отечественная ОС для секретных документов

Операционная система Astra Linux Special Edition, разработанная российской компанией Astra Linux, получила сертификат специального назначения по требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России.

Как сообщили CNews представители Astra Linux, самым сложным при сертификации на такой высокий класс защиты является процесс выполнения требований доверия, включающий в себя разработку формальной модели политики безопасности, статической и динамической верификации программного кода. Также требует усилий разработка ряда механизмов защиты таких, как контроль целостности (мандатный, регламентный), мандатное управление доступом и другие решения. Требования регулятора позволило выполнить научное проектирование и сопровождение разработки системы защиты ОС Astra Linux Special Edition

Наличие соответствующего сертификата, полученного Astra Linux Special Edition версии 1.6 (релиз «Смоленск), позволяет использовать данную ОС в ведомствах и организациях, работающих с государственно тайной высочайшей степени секретности. Как сообщили Cnews представители компании-разработчика, других операционных систем общего назначения, сертифицированных по II классу защиты, в России нет, как и по I классу тоже. Даже ОС Microsoft Windows не имеет данного сертификата – она вообще не сертифицировалась на данный уровень защиты, заверяют разработчики.

Напомним, что в соответствии с российским законом «О государственной тайне» установлено три степени секретности сведений, в порядке по мере увеличения: секретно, совершенно секретно и особой важности.

Все сертификаты Astra Linux Special Edition

Ранее Astra Linux Special Edition получила сертификат ФСБ России, подтверждающий ее соответствие требованиям ведомства по защите информации в автоматизированных системах класса IБ, а также требованиям к ПО информационных и телекоммуникационных систем специального назначения или обрабатывающих государственную тайну.

Интерфейс ОС Astra Linux многим покажется привычным и знакомым

Всего же в распоряжении отечественной ОС на момент публикации материала имелось три сертификата. Последний – это сертификат Министерства обороны России на соответствие требованиям безопасности ведомства.

Достижение высокого уровня безопасности

Как уточнил CNews у экспертов, защита секретной информации, кроме дискреционной модели, осуществляется собственным механизмом мандатного управления доступом, который распространяется на все компоненты системы, включая шину межпроцессного взаимодействия d-bus, систему инициализации systemd, системы виртуализации, домен пользователей и т. д. Это позволяет разграничить информационные потоки между различными уровнями секретности в информационных системах.

в Astra Linux реализована поддержка четырех рабочих столов

По словам директора по продукту Astra Linux Романа Мылицына, получение сертификата ФСТЭК России также стало возможным благодаря регулярному проведению широкого спектра проверок и тестирования операционной системы. Мероприятия проводятся с целью выявления и устранения любых ошибок и уязвимостей в ОС. Для этого Astra Linux сотрудничает, в том с числе, с ИСП РАН – компания использует научно-технические разработки института. Кроме того, у Astra Linux есть и собственные решения и инструментальные средства для проведения необходимых проверок.

Финансовая выгода

Переход к использованию Astra Linux Special Edition в учреждениях, работающих с гостайной, позволит снизить расходы на эксплуатацию системы, в которой обрабатываются документы государственной важности, отметил Роман Мылицын. Как пишут «Известия», снижение затрат будет осуществляться на этапе проверки программного обеспечения на наличие возможности использования его при работе с государственной тайной. Поскольку сама ОС уже прошла необходимую сертификацию, проверке будут подлежать лишь прикладные программы, не входящие в состав самой системы и устанавливаемые дополнительно.

История Astra Linux

Разработка ОС Astra Linux ведется с 2008 г. и на 24 мая 2019 г. существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

файловый менеджер Astra Linux

Первый стабильный релиз Common Edition (версия 1.5) состоялся в конце 2009 г. В настоящее время Common Edition обновлена до версии 2.12, вышедшей в августе 2018 г. и основанной на ядре Linux 4.15.3. Common Edition (название релиза – «Орел») поддерживает исключительно архитектуры х86 и х64.

Тем временем, Special Edition существует в версиях под архитектуры «Эльбрус 2000» (релиз «Ленинград»), IBM System z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» – для вычислительных комплексов «Эльбрус».

Выпуск первой стабильной версии Astra Linux Special Edition, получившей индекс 1.2, состоялся в октябре 2011 г. Актуальная на 24 мая 2019 г. версия 1.6 увидела свет в сентябре 2018 г. Она основана на ядре Linux 4.15.3, выпущенном в январе 2018 г. Обновления ОС, по данным CNews, происходят раз в квартал, и в настоящее время для тестирования доступна версия ядра 4.19.