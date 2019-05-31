Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе»
Правительство приняло постановление, согласно которому средства накопления информации для СОРМ должны быть российского происхождения. Таким образом власти рассчитывают обезопасить системы от хакерских атак через уязвимости в иностранном оборудовании и поддержать отечественного производителя.
Новые правила для СОРМ
Средства накопления информации, которые российские правоохранители используют для прослушки линий связи в ходе расследования, должны отныне иметь российское происхождение. Речь идет о системах технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Соответствующее постановление Правительства России появилось на портале официального опубликования правовых актов. Постановление вносит необходимые изменения в правила хранения операторами связи сообщений и звонков пользователей. Документ был подготовлен Минкомсвязи, ФСБ и Минпромторгом.
Согласно постановлению, «технические средства накопления информации, входящие в состав оборудования средств связи, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, должны иметь действующее на момент установки указанного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России».
Данные средства накопления информации должны соответствовать требованиям к системам хранения данных, установленным постановлением Правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России», которое было принято в июле 2015 г.
Новые правила не распространяются на оборудование, соглашения о приобретении которого были заключены до того, как постановление вступило в силу.
Как отметили авторы документа в пояснительной записке, новые правила должны помочь обеспечить информационную безопасность российской инфраструктуры связи в условиях санкций со стороны западных стран. Целью постановления является обезопасить инфраструктуру от хакерских атак, в которых используются уязвимости в иностранном оборудовании. Также постановление должно поддержать российских производителей радиоэлектроники и повысить их конкурентоспособность.
Запрет иностранных СХД
Ранее в этом месяце Минпромторг выступил с предложением запретить в России госзакупки систем хранения данных (СХД) зарубежного производства. Министерство подготовило проект соответствующего постановления правительства, которое будет действовать в течение двух лет со дня вступления в силу.
Согласно документу, правительство постановляет «установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных иностранного происхождения» при совершении государственных и муниципальных закупок в России. Авторы проекта поясняют, что запрет на госзакупки зарубежных СХД направлен на защиту внутреннего российского рынка и поддержку отечественного производителя, в том числе в ходе выполнения нацпроектов и нацпрограмм.
В пояснительной записке отмечается, что в России сформирован собственный рынок СХД. В пример авторы инициативы приводят таких производителей как DEPO Computers, НЦИ, «КНС групп» (Yadro), «Т-платформы», МЦСТ, Kraftway, ИНЭУМ им. И. С. Брука, «Байкал электроникс», НИИМЭ и НПЦ «Элвис».
Напомним, «закон Яровой» требует, чтобы с 1 июля 2018 г. все операторы связи и интернет-провайдеры хранили все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть — в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.
В начале мая 2019 г. CNews писал, что китайская Huawei может стать поставщиком СХД для операторов МТС и МГТС для выполнения требований «закона Яровой». Сумму контракта источники «Коммерсанта» оценивают в 25 млрд руб.