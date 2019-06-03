Apple придумал технологию, которая превращает украденный iPhone в «кирпич»

Apple патентует технологию, которая заставит похищенные из Apple Store iPhone всячески сигнализировать о факте кражи, а в случае игнорирования злоумышленником требований вернуть аппарат, просто-напросто заблокирует его навсегда.

Новый патент Apple

Apple подал патентную заявку на новую беспроводную систему безопасности для iPhone, которая позволит предотвращать кражу смартфонов и прочей электроники из официальных магазинов Apple Store. Об этом сообщил ресурс Softpedia.

Заявка, опубликованная 30 мая 2019 г. на сайте бюро по патентам и товарным знакам США, была подана в I квартале 2019 г.

Согласно патенту, система безопасности определяет местоположение смартфона и, в случае его перемещения из «безопасной зоны» (то есть территории торговой точки) к выходу из магазина потенциальным похитителем, оповещает об этом персонал путем отправки сообщения на специальный прибор, находящийся в распоряжении сотрудников. Сам похититель также увидит аналогичное сообщение на экране телефона. В дополнение ко всему перечисленному iPhone сможет воспроизводить громкий звуковой сигнал с целью привлечения внимания окружающих к происшествию.

Если защищенный такой системой iPhone пробудет за пределами «безопасной зоны» продолжительное время, система заблокирует смартфону доступ к службам Apple, например, к услуге активации, до тех пор, пока устройство не будет возвращено законному владельцу.

Одна из страниц патента

Находясь за пределами «зоны безопасности», iPhone будет полностью или частично пресекать попытки взаимодействия с собой, например, путем блокировки аппаратных кнопок или отключения функции сенсорного ввода, таким образом превращая смартфон в практически бесполезный «кирпич». При этом устройство может совершать попытки уведомить законного владельца о краже с указанием своего текущего местоположения через открытые сети Wi-Fi, сеть сотового оператора или по Bluetooth.

Череда хищений в Калифорнии

В долгосрочной перспективе внедрение подобной технологии могло бы в действительности пригодиться компании из Купертино, вероятно, позволив избежать ряда неприятных инцидентов, в результате которых ей был нанесен значительный материальный ущерб.

Так, 16 июля 2018 г. в городе Коста-Меса (штат Калифорния) был ограблен местный Apple Store. Преступникам удалось вынести из магазина iPhone и MacBook на общую сумму в $29 тыс.

9 июля 2018 г. фирменный магазин Apple в другом калифорнийском городе – Фресно – лишился товаров на $27 тыс., а в мае 2018 г. Apple Store в Уолнат-Крик (вновь штат Калифорния) был ограблен средь бела дня.

Стилус, которым можно рисовать в воздухе

Apple регулярно патентует собственные разработки, но далеко не каждая из них реализуются на практике.

В феврале 2018 г. CNews сообщал о том, что «яблочные» подали патент на стилус, с помощью которого прямо в воздухе можно рисовать трехмерные объекты.

По задумке разработчиков, перемещения стилуса в пространстве должны отслеживаться с помощью камеры, а также датчиков движения и ориентирования. Предполагалось, что они будут реагировать на механизм, находящийся в кончике пера, а сам кончик будет чувствителен к силе нажатия — для рисования на плоских поверхностях. Как вариант, в заявке была указана возможность отслеживать перемещения стилуса с помощью «схемы триангуляции на основе электромагнитных или звуковых сигналов».