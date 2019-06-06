Обновление Windows 10 поломало Internet Explorer

Установка последних кумулятивных обновлений для Windows 10 приводит к тому, что Internet Explorer перестает запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию. Компания собирается исправить проблему в июньский «патчевый вторник».

Сбой в Internet Explorer

Компания Microsoft сообщила, что последние кумулятивные обновления для Windows 10 могут вывести из строя Internet Explorer. Браузер перестает запускаться, если провайдер поиска не установлен по умолчанию или имеет неправильный формат.

Ошибка была обнаружена в обновлениях, которые распространялись в мае. Она затрагивает такие апдейты и версии Windows 10 как 1809 KB4497934, Enterprise LTSC 2019, 1803 KB4499183, 1709 KB4499147, 1703 KB4499162, Enterprise LTSC 2016 и 1607 KB4499177. Кроме того, эта же ошибка наблюдается в Windows Server 2016 и 2019, пишет ресурс Softpedia.

Какие меры можно принять

Чтобы решить проблему, пользователям проще всего будет установить провайдера поиска по умолчанию. Как вариант, можно удалить кумулятивные обновления, но это более радикальная мера.

Microsoft сообщает, что уже работает над решением проблемы и собирается распространить его в середине июня, вероятно, в июньский «патчевый вторник», который приходится на 11 число.

Отказ от Internet Explorer

Кроме того, Microsoft в принципе выступает против использования Internet Explorer в качестве основного браузера в Windows 10. Компания считает, что пользователи этой ОС должны перейти на Microsoft Edge. Разработчики оставили Internet Explorer в Windows 10 исключительно из соображений совместимости, поскольку этот браузер используется многими компаниями для работы с внутренними приложениями и сервисами.

Установка майских накопительных обновлений Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer

В настоящий момент Microsoft работает над новой версией Microsoft Edge, в которой вместо движка EdgeHTML будет использоваться Chromium. В браузере также будет предусмотрен режим Internet Explorer, призванный избежать проблем с совместимостью.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Недавно CNews писал, что Microsoft признала наличие ошибки в последних накопительных обновлениях для Windows 10, которая приводит к возникновению проблем в работе Excel. После установки апдейтов использование шрифтов MS UI Gothic или MS PGothic в Excel может нарушить форматирование редактируемого документа — текст в ячейке или сама ячейка могут стать уже или шире, чем предполагалось.

Windows 10 уже почти четыре года (она вышла 29 июля 2015 г.), и в течение своей жизни она регулярно получает некачественные обновления. При этом в Windows 10, в отличие от ранее выпущенных ОС Microsoft, функция автоматического обновления не может быть отключена стандартными средствами, даже из-под учетной записи «Администратор», которая, к тому же, в этой системе по умолчанию деактивирована.

Одним из ярких примеров служит масштабное обновление October Update 2018, вышедшее в октябре 2018 г. и после установки выборочно удалявшее личные файлы пользователей — фотографии, документы и др. Удаленная информация не подлежала восстановлению. На устранение недочета Microsoft потребовалось несколько недель.

Ранее, в августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему «синего экрана смерти» на ноутбуках Microsoft Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях — большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.

В марте Microsoft сообщила, что внедрит в Windows 10 систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе ОС. Если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния.