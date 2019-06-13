Китайцы придумали эффективный метод борьбы с Telegram

Мессенджер Telegram не выдержал массивной DDoS-атаки и обрушился во всему миру в считанные часы. Павел Дуров, основатель проекта, видит в этом прямую связь с Китаем, так как атака совпала с проходившими в Гонконге массовыми акциями протеста, которые координировались в этом мессенджере.

Взлом по-китайски

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил в своем Twitter возможную связь Китая со сбоями в работе сервиса. По его словам, эта страна может быть причастной к проведению DDoS-атак на Telegram, ставших причиной его временной неработоспособности в июне 2019 г.

«Все DDoS-атаки столь серьезных масштабов (мощность атак от 200 до 400 Гбит/с), которые мы зафиксировали, указывают на причастность государства и совпадают по времени с протестами в Гонконге (их координация ведется в Telegram)», – отметил Дуров в своем личном микроблоге. Ранее в официальном Twitter сервиса появилось сообщение о возможных перебоях в работе в связи с крупной хакерской атакой. Представители Telegram заверили, что данные всех пользователей находятся в безопасности.

Масштабы бедствия

Проблемы в работе Telegram начались 11 июня 2019 г. и затронули весь мир. По данным ресурса Downdetector, нестабильность в работе мессенджера наблюдалась в США, Южной Америке, ряде стран Европы, на Ближнем Востоке, а также частично в Азиатско-тихоокеанском регионе. Большинство пользователей (95%) не могли подключиться к сервису, а у 4% не работала отправка сообщений.

Карта сбоев Telegram 11 июня 2019 г. по данным Downdetector

По состоянию на 13 июня 2019 г. сбои в Telegram по-прежнему наблюдаются в Южной Америке, определенных американских штатах, а также в Киеве, Санкт-Петербурге и Москве. В глобальных масштабах сервису удалось восстановить работу.

Гонконг против Telegram

Павел Дуров связал DDoS-атаку на свой мессенджер с протестами, начавшимися в Гонконге 9 июня 2019 г. Граждане страны вышли на улицы, выражая протест против законопроекта о рассмотрении запросов об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга, подаваемых властями Макао, Тайваня и Китая.

Павел Дуров высказал предположение о связи атаки на Telegram и протестах в Гонконге

Документ был принят к рассмотрению, что и побудило жителей Гонконга высказать свое недовольство. Протестующие устроили шествие, построили баррикады и перекрыли движение по крупным шоссе и дорогам.

По предварительным подсчетам полиции, в первый день протеста против законопроекта выступило более 240 тыс. человек. Это стало крупнейшей демонстрацией в Гонконге за последние 20 лет. Акция протеста принесла свои плоды: 12 июня 2019 г. стало известно о переносе рассмотрения законопроекта на неопределенный срок.

Другие сбои Telegram

Неполадки в работе Telegram происходят довольно часто. К примеру, в марте 2018 г. он на протяжении нескольких часов был недоступен по всему миру, причиной чему, по словам Павла Дурова, стало отключение питания в дата-центре мессенджера.

Сбои вошли у Telegram в привычку

В феврале 2018 г. произошел аналогичный сбой – часть пользователей жаловалась на проблемы с отправкой и приемом сообщений, а другие указывали на невозможность даже подключиться к сети. В декабре 2017 г. была схожая по своим масштабам ситуация, и Дуров объяснил это резким ростом трафика. В мае 2017 г. было зафиксировано падение веб-версии Telegram, позже связанное с ошибкой DNS.

В России Telegram с апреля 2018 г. официально заблокирован Роскомнадзором, что означает невозможность его работы на территории страны. Блокировка мессенджера сопровождалась сбоями в работе сервисов «Яндекса», Mail.ru Group и других крупных компаний, однако по состоянию на 13 июня 2019 г. сервис продолжает свою работу. Более того, в ноябре 2018 г. Telegram был признан самым продающим мессенджером, а в марте 2019 г. – самым цитируемым в России.