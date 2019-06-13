Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux

В России анонсированы компьютеры и планшеты в усиленных корпусах, прошивка которой имеет сертифицированный доступ к гостайне. Все устройства спроектированы в России. и имеют расширенный набор программных и аппаратных возможностей.

Максимально защищенные гаджеты

Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) сообщили о запуске серии мобильных устройств под управлением российской ОС Astra Linux Special Edition. Линейка будет включать два планшетных компьютера промышленного уровня MIG T8AL и MIG T10AL (8 и 10 дюймов по диагонали соответственно) и 5,5-дюймовый защищенный смартфон MIG C55AL. Все три гаджета будут готовы к заказу в сентябре 2019 г.

Как сообщил CNews продакт-менеджер компании MIG Павел Лисицкий, каждое устройство серии спроектировано с нуля специалистами MIG. Другими словами, анонсированные смартфон и планшеты – это полностью российская разработка.

Российский ответ iOS и Android

В представленных гаджетах используется специализированная версия настольной ОС Astra Linux Special Edition, в мае 2019 г. ставшей первой операционной системой, допущенной в России к гостайне. Система получила сертификат специального назначения по требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Astra Linux Special Edition также сертифицирована на соответствие требованиям безопасности информации первого класса Минобороны России и ФСБ России.

Директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын сообщил CNews, что мобильная версия ОС получила интерфейс, адаптированный под сенсорные экраны малой величины. Оболочка стала удобной для управления касаниями, но в остальном система не претерпела никаких изменений, полностью сохранив все свои функции. Единственное отличие от десктопной версии, помимо интерфейса, заключается в наборе драйверов, поставляемых в комплекте. Что касается доступа к приложениям, то в Astra Linux, как и в других современных дистрибутивах Linux, они устанавливаются из репозитория.

Целевая аудитория и стоимость

Напомним, что Astra Linux Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе. Гаджеты на ее основе, по словам Павла Лисицкого, спроектированы для нужд компаний из области энергетики, транспорта, нефтегазовой сферы, промышленных предприятий, а также государственных полевых и выездных служб (полиция, скорая помощь, ЖКХ и др.). Иначе говоря, устройства под управлением данной ОС будут распространяться по принципам b2g (business to government) и b2b (business to business).

Линейка защищищенных устройств под управлением ОС Astra Linux

В то же время заказ планшетов MIG T8AL и MIG T10AL и смартфона MIG C55AL возможен и простых потребителей (b2c, business to client). На эти устройства, отметил Роман Мылицын, может устанавливаться ОС Astra Linux Common Edition – специальная редакция системы, ориентированная на простых пользователей, а также компании среднего и малого бизнеса и образовательные учреждения. Система находится в свободном доступе, может быть скачана с официального сайта проекта и установлена самостоятельно на необходимое устройство.

Стоимость устройств на 13 июня 2019 г. оставалась неизвестной. На соответствующий запрос CNews представители Astra Linux и MIG на момент публикации материала ответить не смогли. По их словам, после анонса заинтересованность в продукте проявили частные лица и крупные компании с госучастием, в том числе и с ближнего зарубежья.

Защищенный смартфон MIG C55AL

Российский смартфон на базе ОС Astra Linux характеризуется в первую очередь прочностью своего корпуса – в нем предусмотрена защита от воды по стандарту IP67/IP68, а также от падения с высоты до 1,5 метра на твердую поверхность. Моноблок можно эксплуатировать при температура от -20 до +60 градусов Цельсия и хранить при -30 – +70 градусов, плюс в нем используется ударопрочный дисплей с диагональю 5,5 дюйма, поддержкой касаний в перчатках и разрешением Full HD (1920х1080 пикселей).

Смартфон MIG C55AL

К основным спецификациям смартфона относятся съемный аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой по современному интерфейсу USB-C, процессор Qualcomm Snapdragon 632 (8 ядер, 1,8 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель 64 ГБ с расширением за счет карт microSD, а также фотокамеры 5 Мп (фронтальная) и 16 Мп основная), два слота под SIM-карты, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo (поддержка режима дифференциальной коррекции и RTK с точностью до 25 мм) и модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

MIG C55AL работает в сотовых сетях GSM, 3G и LTE, поддерживает две SIM-карты. Смартфон весит 230 граммов при габаритах 165х84х13 мм. Помимо всего прочего, смартфон располагает внешним коммуникационным портом Pogo-pin на задней стороне для подключения внешних модулей с интерфейсами USB-UART TTL.

Промышленные планшеты MIG T8AL и MIG T10AL

Оба планшетных компьютера за авторством MIG имеют во многом схожие со смартфоном характеристики. Так, в их распоряжении имеются идентичные фотокамеры (5 и 16 Мп), процессор Qualcomm Snapdragon 623 и те же объемы памяти – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. В обоих также присутствует тот же набор ресиверов и чипов беспроводной связи (включая NFC), пара слотов под SIM-карты, коммуникационный порт Pogo Pin для дополнительных аксессуаров, разъем зарядки USB-C и слот microSD под карты до 256 ГБ. Кроме того, дисплеи планшетов поддерживают разрешение Full HD.

Планшет MIG T8AL

MIG T8AL – это 8-дюймовый компьютер со съемной батареей 8000 мАч, поддерживающей быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 (до 100% за 4 часа). Его габариты составляют 240x146x14 мм при весе 610 граммов, а сам он обладает защитой от воды IP67/68 и выдерживает падения на бетонный пол с высоты до 1,5 метра.

В более крупном планшете MIG T10AL установлены съемный аккумулятор 11200 мАч с поддержкой горячей замены и 10-дюймовый IPS-дисплей. Компьютер дополнительно оснащен двумя полноразмерными портами USB 3.0 для подключения периферии. MIG T10AL весит 900 граммов, а его размеры составляют 256х185х17 мм. Степень защиты от воды в его случае – это IP65, плюс есть защита от падений с 1,2-метровой высоты.

Планшет MIG T10AL

Опционально для обоих планшетов доступны считыватели штрих-кодов и радиочастотных меток (LF, HF, UHF RFID).