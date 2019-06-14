Обновление Windows 10 поломало системное приложение

Новое обновление Windows 10 провоцирует сбой в приложении «Просмотр событий». При попытке воспользоваться некоторыми функциями приложения оно зависает и перестает работать.

Сбой в «Просмотре событий»

Приложение Windows «Просмотр событий» (Event Viewer) перестает работать после установки обновлений ОС, вышедших 11 июня. Об этом сообщает Microsoft на своем сайте поддержки.

Если пользователь пытается расширить, просмотреть или создать «Настраиваемое представление» в «Просмотре событий», в работе приложения может произойти сбой, пишет компания. Консоль управления Microsoft обнаруживает ошибку в оснастке (snap-in) и производит ее разгрузку, выдав пользователю соответствующее сообщение. Из-за этого приложение зависает и может закрыться.

Также к сбою может привести использование Filter Current Log в Action menu со встроенными просмотрами или логами. При этом встроенные просмотры и другие функции «Просмотра событий» должны работать нормально.

Решение проблемы

Чтобы решить проблему, можно создать специальный скрипт PowerShell. На своем сайте Microsoft приводит функции, которые нужно скопировать, чтобы вставить скрипт. После их запуска можно использовать команду get-EventViewer, когда PowerShell предложит просмотреть пользовательские представления.

Новое обновление Windows 10 вывело из строя приложение системы

Функцию придется вводить повторно каждый раз, когда пользователь открывает новое окно PowerShell. При этом функция get-EventViewer позволяет просматривать только ранее определенные пользовательские представления.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Недавно CNews писал, что установка последних кумулятивных обновлений для Windows 10 приводит к тому, что Internet Explorer перестает запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Еще раньше Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая приводит к возникновению проблем в работе Excel. После установки апдейтов использование шрифтов MS UI Gothic или MS PGothic в Excel может нарушить форматирование редактируемого документа — текст в ячейке или сама ячейка могут стать уже или шире, чем предполагалось.

Windows 10 уже почти четыре года (она вышла 29 июля 2015 г.), и в течение своей жизни она регулярно получает некачественные обновления. При этом в Windows 10, в отличие от ранее выпущенных ОС Microsoft, функция автоматического обновления не может быть отключена стандартными средствами, даже из-под учетной записи «Администратор», которая, к тому же, в этой системе по умолчанию деактивирована.

Одним из ярких примеров служит масштабное обновление October Update 2018, вышедшее в октябре 2018 г. и после установки выборочно удалявшее личные файлы пользователей — фотографии, документы и др. Удаленная информация не подлежала восстановлению. На устранение недочета Microsoft потребовалось несколько недель.

Ранее, в августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему «синего экрана смерти» на ноутбуках Microsoft Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях — большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.

В марте Microsoft сообщила, что внедрит в Windows 10 систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе ОС. Если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния.