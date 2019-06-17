Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном

Корпорация ASCO Industries, выпускающая запчасти для гражданских и военных самолетов, приостановила производство на всех своих заводах после атаки шифровальщика-вымогателя. Подробностями компания делится неохотно.

С привлечением полиции

Атака шифровальщика-вымогателя частично парализовала производство у крупного поставщика авиационных компонентов. Бельгийская компания ASCO Industries, с 2018 г. являющаяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35.

Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO очень неохотно делятся информацией. По данным бельгийской телевещательной компании VRT, для расследования инцидента привлекли полицию и сторонних экспертов по информационной безопасности.

Компания приостановила производство на своих заводах в Бельгии, Германии, Канаде и США. Затронула ли атака их все, остаётся неизвестным, как неизвестны и масштабы ущерба.

Короли секретов

Руководители компании уклонились от ответа на вопрос, находится ли ситуация под контролем, какие шаги предпринимаются для того, чтобы восстановить данные и когда возобновится производство.

Представители ASCO заявили The Brussels Times, что к настоящему времени свидетельств об утечке данных не найдено. Вполне вероятно, что системы ASCO стали «случайной жертвой» шифровальщика и не были атакованы целенаправлено.

ASCO Industries производит компоненты корпусов Airbus, Boeing, Bombardier и F-35

Ее работа парализована трояном-шифровальщиком

Однако нельзя пока утверждать и обратного, считают эксперты.

«Допустимо предполагать оба варианта: и что это была целенаправленная атака, и что произошло случайное заражение, - считает Александр Хамитов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - За последние годы многие крупные корпорации стали жертвами случайных и целенаправленных атак шифровальщиками, что приводило иногда к многомиллионному ущербу и необходимости перестраивать информационную инфраструктуру, как в случае с Maersk Line. Авиапроизводители, такие как ASCO, по определению являются объектами повышенного интереса иностранных разведок, так что не стоит исключать и вариант с целенаправленной атакой».

Эксперт добавил также, что атака шифровальщиком вполне могла быть диверсией, маскировавшей более раннее вторжение в сети ASCO.

Ранее в этом году практически одновременные атаки шифровальщиков существенно замедлили производство норвежской корпорации Norsk Hydro, производителя алюминия, и затруднили функционирование офисов швейцарского производителя сельскохозяйственной техники Aebi Schmidt. Для обеих фирм атаки закончились многомиллионными потерями.