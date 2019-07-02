В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу

Аналитики полагают, что по мере роста использования дронов в бизнес-целях будет увеличиваться и исходящая от них опасность. Хакеры могут использовать беспилотники для проведения терактов.

Дроны сочли угрозой мирового масштаба

Коммерциализация дронов может привести к повышению угрозы безопасности населения Земли. С таким мнением выступили аналитики исследовательской компании IOActive. Они настаивают на том, что расширение практики использования беспилотников бизнесом связано с рядом невидимых рисков.

Эксперты IOActive основываются на прогнозе компании Technavio, которая еще в 2018 г. предсказала рост рынка коммерческих беспилотников на 36% ($11,61 млрд в числовом выражении) в период между 2018 и 2022 годами. По мнению IOActive, рост популярности и доступности дронов не соответствует улучшению из безопастностных характеристик. Среди прочего, эксперты считают вероятными случаи перепрограммирования устройств на полеты по определенным координатам GPS и для запуска кибератак в сетях Wi-Fi (или других типах беспроводных сетей). Кроме того, считается высокой потенциальная опасность проведения атак «человек посередине», распространения вредоносных программ, нападений на транспортные развязки или нарушения конфиденциальности отдельных географических локаций с целью проведения промышленного шпионажа.

Аналитики полагают, что по мере роста использования дронов в бизнес-целях будет увеличиваться и исходящая от них опасность

За безопасность беспилотников отвечают производители и операторы

Аналитики IOActive призывают производителей дронов принять все необходимые меры для обеспечения кибербезопасности летательных аппаратов. По их мнению, аналогичные продукты, производившиеся военными, не имели такой проблемы, так как в оборонных ведомствах и разведслужбах понимают необходимость максимальной защиты от хакеров.

Коммерческие дроны подобными характеристиками не обладают, ввиду того, что, по мнению экспертов, производящие их компании больше нацелены на быстрый вывод продукта на рынок и уделяют вопросам безопасности куда меньше внимания.

«Некоторое время назад беспилотные летательные аппараты были доступны и использовались в основном специализированными организациями и службами. Сейчас же они стали доступны массовому потребителю, что подтверждается прогнозами аналитиков по росту рынка, – согласен с выводами исследователей системный инженер Fortinet Алексей Мальцев. – С ростом количества таких устройств остро встают вопросы их безопасного использования и применения. Правительства различных стран понимают это и уже активно работают над регулированием данной области. Такое регулирование должно определять не только правила и условия использования летательных аппаратов, такие, как обязательная регистрация, возможность идентификации дронов и ограничения зон полетов для них, но и требования к самим операторам беспилотников, включая запрет на управления в нетрезвом состоянии и преднамеренное создании опасных ситуаций. Актуальные рекомендации, мировые практики должны использоваться и при разработке программного обеспечения, для процессов оперативного исправления ошибок и обновления устройств в целях повышения устойчивости к взлому и различным атакам на дроны».