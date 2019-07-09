В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов

Правоохранители задержали группировку, похитившую более 16 млн руб. из 22 банковских терминалов. Группировка состоит из девяти уроженцев Перми. Перед тем, как они начали грабить банкоматы, их сообщники взломали защитную систему банка.



Арест грабителей

Российские правоохранители задержали девятерых уроженцев Перми, которые подозреваются в совершении серии краж наличности из банкоматов. Задержание провели сотрудники МВД, в том числе из Ставропольского края, совместно с местным управлением ФСБ и Росгвардией. Об этом МВД сообщает на своем сайте.

По версии следствия, криминальная группировка из девяти человек похитила более 16 млн руб. из 22 банковских терминалов — после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Кражи имели место в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды.

Злоумышленники были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обыске их временных локаций были найдены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег. Трое подозреваемых были помещены под домашний арест, а остальные, как наиболее активные участники группы и возможные ее организаторы, заключены под стражу. Сейчас следствие пытается установить личности их соучастников.

Варианты наказания

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по частями 1 и 2 статьи 210, пункту «б» части 4 статьи 158 и части 2 статьи 272 Уголовного кодекса России.

Части 1 и 2 статьи 210 подразумевают ответственность за создание преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений и за участие в собрании организаторов такого сообщества соответственно. Согласно части 1 злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы от одного года до двух лет. Дополнительно возможно наложение штрафа в размере до 5 млн руб. или дохода за период до пяти лет. Часть 2 предлагает точно такое же наказание, с той разницей, что размер штрафа возрастает до 1 млн руб.

Задержаны злоумышленники, укравшие 16 млн руб. из банкоматов

Статья 158 подразумевает ответственность за кражу. Пункт «б» части 4 статьи 158 относится к кражам, совершенным в особо крупном размере. Статья предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Дополнительно возможен штраф в размере до 1 млн руб. или дохода за период до пяти лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Часть 2 статьи 272 предусматривает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию, либо копирование компьютерной информации, а также причинило крупный ущерб или было совершено из корыстной заинтересованности. Самый суровый вариант наказания по данном параграфу — лишения свободы на срок до четырех лет. На этот же срок могут быть назначены принудительные работы либо ограничение свободы. Как вариант, возможен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или дохода за период от одного года до двух лет, а также исправительные работы на такой же срок.

Похожие случаи

Это не единственный случай ограбления банкоматов за последнее время. В июне житель Барнаула был арестован за кражу денег у банков путем манипуляций с банкоматами. В общей сложности 22-летнему злоумышленнику удалось обработать девять банкоматов, расположенных в Барнауле и Новоалтайске, и похитить 110 тыс. руб.

Схема ограбления, которую использовал преступник, была найдена им в даркнете. Согласно данной методике, в банкомат нужно вставить банковскую карту и инициировать процесс ее пополнения наличными. После того, как в меню будут выбраны пункты «Операции» и «Зачисление», следует вставить в отверстие для приема купюр канцелярскую скрепку. Это вызовет «зависание» банкомата.

Проделав все эти манипуляции, злоумышленник звонил в службу поддержки банка и сообщал, что попытался пополнить свою карту на 10 тыс. руб., но банкомат завис в самый неподходящий момент — приняв купюры, но не отразив их поступление на счет. Преступник разыгрывал негодование по этому поводу. Его переключали на отдел урегулирования споров, где сотрудники банка вскоре соглашались вернуть ему якобы потерянную сумму.

Юноше несколько раз удалось реализовать данную схему в январе-феврале 2019 г. Средства, которые он смог похитить таким образом, принадлежали Сбербанку. После этого злоумышленник был арестован, но вскоре освобожден ввиду отсутствия судимостей. Оказавшись на свободе, он продолжил свою деятельность — с той разницей, что теперь его мишенями были банкоматы Райффайзенбанка. В итоге преступник был арестован повторно, вскоре он предстанет перед судом.