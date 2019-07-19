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Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis

Безопасность Новости поставщиков Бизнес
, Текст: Валерия Шмырова

Acronis договорилась с футбольным клубом «Интер» о предоставлении ему своих решений для резервного копирования данных и аварийного восстановления работы, а также облачного хранилища. Компания утверждает, что «Интер» сможет восстанавливать данные менее чем за 15 секунд.

Контракт с футбольным клубом

Компания Acronis займется обеспечением защиты данных футбольного клуба «Интер», базирующегося в Милане. Об этом CNews сообщили представители компании.

В Acronis отмечают, что «Интер» очень популярен и имеет 250 млн поклонников по всему миру. Вместе с ними клуб генерирует «сотни петабайт информации», сообщила компания. Для защиты его данных, приложений и систем Acronis будет использовать свои решения для резервного копирования данных и аварийного восстановления работы, а также облачное хранилище. Как сообщает компания, объем данных, которые можно разместить в хранилище, не ограничен. В Acronis полагают, что это поможет клубу расти дальше.

Основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов отмечает общий высокий уровень развития ИТ в «Интер» и тот факт, что клуб понимает важность данных и их защиты. Компания будет работать с клубом согласно концепции пяти векторов киберзащиты, к которым относятся сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность данных (SAPAS).

Acronis утверждает, что ее решения для резервного копирования данных самые быстрые на рынке, и благодаря их использованию «Интер» сможет восстанавливать данные менее чем за 15 секунд. Также компания обещает обеспечить безопасный доступ к данным из любой точки земного шара, что пригодится команде в поездках.

Чем занимается Acronis

Acronis разрабатывает решения для резервного копирования, защиты, аварийного восстановления, корпоративной синхронизации файлов и предоставления к ним совместного доступа. В решениях используется гибридное хранение данных: локальное, облачное или периферийное. Также применяются элементы искусственного интеллекта и аутентификации на основе блокчейна. Защита Acronis рассчитана на различные типы данных, находящиеся в различной среде, в том числе физические, виртуальные, облачные и данные мобильных приложений.

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Компания Acronis займется защитой данных футбольного клуба «Интер»

Флагманским продуктом компании является линейка решений для резервного копирования и аварийного восстановления данных на серверах и рабочих станциях Acronis Backup. Разработка технологий, которые сейчас использует Acronis, была начата российским стартапом «ФизТехСофт» в 1991 г. В 2000 г. разработчики продукта отделились от стартапа и перешли в компанию SWsoft, которая впоследствии выкупила у «ФизТехСофт» исходный код. Так был создан первый продукт под названием Acronis OS Selector.

Сама Acronis была основана в Сингапуре в 2003 г. группой учредителей во главе Сергеем Белоусовым, который в 2013 г. занял пост гендиректора компании. Сейчас у Acronis есть корпоративная штаб-квартира в Швейцарии и международная в Сингапуре. В 2013 г. компания взяла курс на облачные технологии. В 2014 г. все продукты стали разрабатываться на базе единой платформы Acronis AnyData Technology, кроме того, в них используется облачная архитектура. По данным самой компании, у нее насчитывается 500 тыс. корпоративных заказчиков.

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Основатель и гендиректор Acronis Сергей Белоусов

В 2016 г. Acronis стала спонсором команды «Формула-1» Toro Rosso. Решение было принято после перехода в Toro Rosso из команды Red Bull Racing российского автогонщика Даниила Квята. Как и «Интер», Toro Rosso базируется на индустриально развитом севере Италии, но в другой провинции.

Чем известен клуб «Интер»

Футбольный клуб «Интернационале», или «Интер», основанный в 1908 г., является одним из самых титулованных футбольных клубов Италии. Клуб трижды выигрывал Кубок УЕФА, дважды — Кубок Европы и Межконтинентальный кубок, по одному разу — Лигу чемпионов УЕФА и Клубный кубок мира ФИФА.

В 2016 г. «Интер» был вторым по популярности клубом в Италии и восьмым в Европе. В июне 2016 г. мажоритарным акционером клуба стала китайская компания Suning, которая провела ряд реформ, направленных на улучшение финансовых показателей «Интера».

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