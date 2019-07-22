Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor

9175
Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Хакерская группировка 0v1ru$ взломала сервер вероятного подрядчика российских спецслужб и других госструктур. Полученные в результате атаки документы содержат информацию о ряде тайных проектов, нацеленных, в том числе, на установление контроля за российским сегментом интернета.

Взлом «Сайтэка»

Хакеры взломали сервер московской компании «Сайтэк», которая считается подрядчиком российских спецслужб и ведомств, а затем передали журналистам архив, содержащий сведения о не менее чем 20 непубличных ИТ-проектах в сфере интернета. Работа над некоторыми из них велась по заказу войсковой части №71330, которую связывают с Федеральной службой безопасности (ФСБ), пишет BBC.

По данным издания, взлом произошел 13 июля 2019 г. группой 0v1ru$. У группы есть аккаунт в Twitter, с которого были опубликованы скриншоты папки «Компьютер», предположительно принадлежащей «Сайтэку». На основании снимков можно сделать вывод о том, что общий объем данных, обнаруженных на серверах компании, большая часть которых к настоящему моменту удалена, составляет 7,5 ТБ.

Кроме того, сайт «Сайтэка» подвергся дефейсу, то есть его главная страница была подменена хакерами, чтобы продемонстрировать факт получения доступа к данным жертвы. На момент выхода данной публикации сайт компании недоступен.

Tor и социальные сети

Один из проектов «Сайтэк» под названием «Наутилус-С», разработанный в 2012 г. по заказу НИИ «Квант», предназначен для деанонимизации пользователей сети Tor, сообщает BBC.

В рамках проекта «Наутилус-С» планировалось сформировать базу данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor. Для этого использовался собственный выходной узел Tor и особая программа для анализа трафика, проходящего через него. В «Сайтэке» также планировали подменять трафик пользователям, попавшим в специально созданный узел.

fsb.jpg
Взломан сервер предполагаемого подрядчика ФСБ, который занимался разработкой проектов по установлению контроля над Рунетом

Более ранняя версия «Наутилуса» предназначена для осуществления сбора данных о пользователях социальных сетей Facebook, Myspace и Linkedin. Работы должны были проводиться в 2009-2010 гг., а их стоимость, по данным BBC, составляла 18,5 млн руб.

Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию» – технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность сохранять инкогнито в интернете, а также позволяет обходить некоторые виды блокировок сайтов. Кроме того, Tor открывает доступ в даркнет (darknet) – скрытый сегмент интернета, в котором сконцентрированы подпольные информационные ресурсы.

В конце 2018 г. CNews сообщал о публикации хакерской группировкой Digital Revolution документов, похищенных с серверов НИИ «Квант». Согласно этим документам, организация вела разработку системы «Авенир», которая предназначалась для мониторинга общественного мнения и протестных настроений в соцсетях.

В середине июля 2019 г. был зафиксирован неожиданный всплеск активности россиян в сети Tor: число пользователей из России выросло в два раза, достигнув 600 тыс. за одни сутки.

Почта и торренты

Проект «Наставник», работа над которым велась в 2013-2014 гг., был нацелен на мониторинг электронной почты. В документах, которые оказались в распоряжении BBC, говорится, что систему можно настроить на проверку почты нужных пользователей в определенный временной промежуток, а также на сбор «интеллектуальной группы добычи» по заданным словосочетаниям. Заказчиком указана войсковая часть №71330.

В рамках исследовательского проекта под названием «Награда» (2013-2014 гг.) «Сайтэк» занимался поиском уязвимостей в пиринговых сетевых протоколах Bittorrent, OpenFT и ED2K. Данные протоколы используются программами и сервисами для быстрого обмена файлами, например, пиратскими копиями фильмов, музыки и ПО. Популярнейший русскоязычный сайт Rutracker, предназначенный для обмена файлами по протоколу Bittorrent, заблокирован Роскомнадзором в октябре 2015 г.

Заказчик проекта «Наставник» в документах не указан, однако, как отмечает BBC, в качестве основания для проведения исследования упоминается постановление правительства России о государственном оборонном заказе на эти годы, а такие непубличные тендеры, как правило, проводят армия и спецслужбы.

«Надежда» и суверенный Рунет

В те же годы в рамках проекта «Надежда» все для той же войсковой части велась разработка программы для накопления и визуализации данных о связях Рунета с мировым интернетом.

Напомним, что в ноябре 2019 г. вступает в силу закон о «суверенном интернете», нацеленный на защиту российского сегмента интернета от кибератак. Законопроект был внесен на рассмотрение российского парламента в декабре 2018 г. членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Андреем Луговым, одобрен в трех чтениях, а в начале мая 2019 г. подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Самые свежие проекты «Сайтэка»

Наиболее свежий проект – «Налог 3», по данным BBC, датирован 2018 г. Он позволяет в ручном режиме удалять из системы Федеральной налоговой службы (ФНС) информацию о гражданах, которые находятся под госзащитой. Программа заказана «Главным научным инновационным внедренческим центром», который, как отмечает издание, подчиняется непосредственно ФНС.

Также, по данным BBC, в 2015 г., по заказу войсковой части №71330 «Сайтэк» в рамках проекта «Москит» занимался исследовательской работой, направленной на создание программно-аппаратного комплекса, способного анонимно искать и собирать информацию в интернете, скрывая при этом «информационный интерес».

Другие материалы рубрики

Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать

Создано приложение для слежки за пользователями Instagram в реальном мире

В России запрещают анонимную электронную почту

Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний

Через Bluetooth можно шпионить за любыми iPhone, Mac и Windows-устройствами. Android устоял

Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии