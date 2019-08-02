Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября
CNews в Москве проведет конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.
CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.
Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях: трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса. Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.
Что такое цифровой офис
- Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды;
- Перспективные концепции цифрового офиса;
- Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства;
- Какие процессы затрагивает цифровизация офиса;
- Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность;
- Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса.
Рабочее место будущего
- Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы;
- Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт;
- Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании;
- Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании;
- Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность.
Инфраструктура цифрового офиса
- Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях;
- Офисные коммуникации в цифровую эпоху;
- Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса;
- Облачные решения, как основа цифрового офиса.
Новые технологии
- Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях;
- Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников;
- Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».
Среди докладчиков:
Вадим Урьяс, заместительгенерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор «Май»;
Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow;
Ян Кутмириди, вице-президент, Raiffeisenbank;
Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Valtec;
Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal.
Приглашены для выступления:
Владимир Муравьев, директор по ИТ, «Альфастрахование»;
Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;
Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России»;
Дмитрий Емелин, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк;
Илья Комаров, руководитель ИТ, «Мэри Кэй»;
Андрей Иванов, начальник УИТ, «Лукойл»;
Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС;
Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест»;
Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям, «М.видео»;
Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка;
Юрий Васильченко, директор по информационным технологиям, «Объединенная зерновая компания»;
Иван Карпов, директор по ИТ, Модульбанк;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, Банк «Открытие»;
Елена Зубарева, IT Director, Toyota Bank;
Сергей Пегасов, руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанк.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Четвернин Алексей.