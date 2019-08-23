× Как технология SD-WAN изменила сетевую безопасность Сколько организаций тестируют решения SD-WAN?

Можно ли повысить гибкость бизнеса без ущерба для безопасности сети?

Как приоритизировать бизнес-трафик в режиме реального времени?

Удастся ли сэкономить благодаря решениям SD-WAN? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

× Как интернет вещей и BYOD изменили управление доступом к сети? Количество ИВ-устройств достигнет 55 млрд к 2025 г.

В 53% компаний за последний год увеличилось число зараженных конечных точек

63% компаний не могут контролировать мобильные устройства вне корпоративной сети

Численность BYOD-работников достигла 1,76 млрд Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

Секретные данные российской госкомпании британский юрист обменял на сексуальное видео

2442

Юрист, нанятый государственным Новороссийским морским пароходством для расследования дела, обменял документы по этому разбирательству на видео сексуального характера, связанное с фигурантом другой тяжбы. Пароходство требует от юриста и его компании $91 млн компенсации.



Иск к Burford Capital

Новороссийское морское пароходство подало иск против нанятого им юриста за то, что он обменял конфиденциальные документы по делу на видеоматериалы сексуального характера, связанные с одним из других его дел. Иск был подан в Высокий суд Лондона. Ответчиком выступает Дэниэл Холл (Daniel Hall), сотрудник международной инвестиционной компании Burford Capital, пишет Financial Times. Пароходство требует от него и его компании $91 млн.

Основное занятие Burford Capital — финансирование судебных разбирательств. Холл занимает в компании должность одного из руководителей подразделения международной корпоративной разведки, отслеживания активов и правоприменительной деятельности. Он заработал репутацию высококлассного коллектора, отслеживая дорогостоящую собственность лиц, от которых суд требует уплаты долгов, а они запаздывают с выплатами. Холл находит их яхты, дорогие машины и т. д.

Дела Дэниэла Холла

Новороссийское морское пароходство, оно же ПАО «Новошип» — это одна из крупнейших российских судоходных компаний, дочерняя структура госкомпании «Совкомфлот». «Совкомфлот», который на 100% принадлежит государству, владеет 98,28% голосующих акций «Новошипа». В настоящий момент «Новошип» судится с венесуэльским судоходным магнатом Уилмером Руперти (Wilmer Ruperti), который несколько лет назад был замешан в мошеннической схеме фрахта судов.

В рамках этого разбирательства «Новошип» и нанял Холла, доверив ему важные документы, касающиеся персоны Руперти. Они представляли собой электронный файл с банковскими выписками по счетам Руперти и другой конфиденциальной информацией.

Одновременно с работой для пароходства Холл занимался и другими делами. Одно из них затрагивало персону американского нефтяного миллиардера Гарри Сарджента III (Harry Sargeant III), активы которого Холл исследовал для другого клиента. Когда у юриста появилась возможность обменять имевшиеся у него документы по Руперти на видео сексуального характера, касающееся Сарджента, то он так и сделал, утверждает «Новошип» в своем иске.

Высокий суд Лондона рассмотрит дело о юристе, обменявшем конфиденциальные документы на сексуальное видео

По своему делу Руперти требует с пароходства порядка $91 млн, и «Новошип» хочет заставить Burford Capital заплатить ему вместо себя, раз юрист компании позволил себе противоправное обращение с документами по фигуре Руперти. Платить придется только в том случае, если Руперти выиграет свой процесс против пароходства.

Пароходство настаивает на том, что информация была передана Холлу исключительно для использования в рамках дела, и любое другое применение этих документов является незаконным. Со своей стороны Burford Capital утверждает, что эти данные — общественное достояние, и ни о какой конфиденциальности речь не идет. Также компания обращает внимание на то, что не нанесла «Новошипу» никакого материального ущерба.

Тяжба пароходства с Руперти

В 2012 г. коммерческий суд Лондона признал Руперти виновным в даче взяток российскому бизнесмену Юрию Никитину, чья компания Henriot Finance фрахтовала суда у «Новошипа». В деле фигурировало британское юрлицо пароходства Novoship (UK) Limited, гендиректор которого Владимир Михайлюк тоже давал взятки Никитину. Взятки были частью мошеннической схемы фрахта судов, которую три сообщника реализовывали с 2002 по 2005 гг.

Коммерческий суд Лондона обязал Михайлюка и Руперти выплатить пароходству по $59 млн, а Никитина — около $108 млн, потому что именно столько его компания заработала на сделках по фрахту. Но Никитин обжаловал данное решение в апелляционном суде. В 2014 г. суд второй инстанции сократил его выплату до $600 тыс. — сама взятка плюс проценты, поскольку суду было неочевидно, какое именно отношение фрахтование судов имело к получению указанного дохода.

Со своей стороны, Руперти в 2016 г. заключил с «Новошипом» мировое соглашение, в котором пароходство отказывалось от своих денежных притязаний. Однако впоследствии Руперти уже сам подал иск против судоходной компании, обвиняя ее в нарушении условий соглашения и требуя за это $91 млн. Теперь есть вероятность, что эти деньги будет платить не «Новошип», а Burford Capital, если Руперти и пароходство оба выиграют свои иски: бизнесмен — против пароходства, а само пароходство — против Дэниэла Холла.