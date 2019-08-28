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Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

Технология Mobile ID позволит использовать смартфоны и телефоны для авторизации на порталах государственных услуг, а также для идентификации личности на других ресурсах. Операторы связи приступили к внедрению технологии, но ее безопасность с точки зрения защиты персональных данных пока под вопросом.



Телефон как средство аутентификации

Российские операторы сотовой связи выступили с предложением дополнить электронные паспорта россиян технологией Mobile ID. Это система идентификации посредством SIM-карты, установленной в смартфоне или обычном сотовом телефоне гражданина России, и привязанного к ней номера телефона.

Предложение по внедрению Mobile ID выдвинул «Мегафон» в рамках заседания рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика», состоявшемся 22 августа 2019 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник, присутствовавший на заседании. В разработке предложения принимали участие и другие операторы «Большой четверки» – МТС, Tele2 и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). По словам заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика Дмитрия Тер-Степанова, компании изъявили желание участвовать в разработке технических решений для применения Mobile ID совместно с электронными паспортами.

Представители МТС подтвердили факт участия компании в разработке концепции использования Mobile ID в России. «Билайн», тем временем, завершил тестирование Mobile ID в своей сети и сообщил о полной работоспособности технологии. «Мы поддерживаем ее внедрение, потому что это упрощает пользование различными сервисами», – отметили сотрудники компании. Представитель Tele2 тоже высказался за внедрение Mobile ID, уточнив, что после интеграции с электронным паспортом технология может заменить собой также обычную двухфакторную авторизацию: при использовании гражданином России своего электронного паспорта на его телефон будет поступать запрос на подтверждение той или иной операции через Mobile ID.

Сроки реализации и риски

Операторы связи планируют реализовать проект по внедрению Mobile ID в первой половине 2020 г. Mobile ID как дополнение к электронному паспорту может использоваться по всей России, где есть покрытие сотовой сети. Технология может применяться, в том числе, для авторизации на государственных веб-ресурсах, что позволит избавиться от использования классической связки логин-пароль. Ключи авторизации будут вшиты непосредственно в SIM-карту, где будут храниться в зашифрованном виде. Планируемый к применению алгоритм шифрования представители операторов связи не назвали.

В России смартфоны и телефоны смогут заменить собой логины и пароли

За счет хранения ключей в SIM-картах технология Mobile ID будет доступна не только владельцам смартфонов, но и тем, кто предпочитает обычные мобильные телефоны. Для гаджетов с операционными системами будет реализована дополнительная интеграция Mobile ID в официальное приложение-аналог электронного паспорта с криптографичекой защитой, о планах по запуску которого вице-премьер Максим Акимов сообщил в ноябре 2018 г. Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, оба вида удостоверения личности будут содержать информацию о различных документах владельца, по которым можно идентифицировать его. Сюда входят, в частности, СНИЛС и водительское удостоверение при их наличии у гражданина. По словам Акимова, в список хранящейся в приложении и электронном паспорте информации войдут также адрес проживания владельца, ИНН и разного рода страховые свидетельства.

Однако технология Mobile ID вызывает у собеседника «Коммерсанта» определенные опасения по части безопасности персональных данных владельцев. По его словам, Mobile ID поддерживает американская компания Gemalto, один из крупнейших производителей SIM-карт. Компания принадлежит международной военно-промышленной группе Thales, которая работает с оборонными заказами, и принимает участие в проекте Mobile Connect, подразумевающем создание единого универсального стандарта для аутентификации и идентификации по абонентскому номеру телефона. «Вряд ли подобное удовлетворит регуляторов, отвечающих за безопасность», – отметил источник издания.

Электронные паспорта вместо бумажных

Выдача электронных паспортов в России начнется в июле 2020 г., хотя первоначально Правительство планировало запустить процесс в 2021 г. Пилотным городом станет Москва, а займутся ею те отделения ОВД, что приступили к выдаче загранпаспортов нового образца.

Электронный паспорт выполнен в виде пластиковой карты со встроенным чипом NFC, а также нанесенными на поверхность QR-кодом, базовой информации о владельце, включая фотографию, и голографической защитой. Первый дизайн паспорта был разработан в августе 2014 г., а в июле 2019 г. Максим Акимов показал финальную версию электронного удостоверения личности, особых изменений не получившую.

Итоговый вариант дизайна российского электронного паспорта

По данным «Коммерсанта», в разработке паспортов примут участие НИИ «Восход», «Гознак» и «Микрон». По словам Акимова, в августе 2019 г. разработчик мобильного приложения определен еще не был.