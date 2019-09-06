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Силовики уничтожили знаменитый форум неумелых русских хакеров

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Безопасность Госрегулирование Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми
Белорусские силовики прекратили деятельность хакерского форума XakFor для русскоговорящих начинающих и опытных кибервзломщиков. Серверы, на которых располагался ресурс, были обнаружены на территории Белоруссии. XakFor работал с 2012 г. и позволял хакерам обмениваться способами взлома и вирусными программами.

Комьюнити для хакеров

Белорусская милиция закрыла хакерский форум XakFor, входящий в число крупнейших ресурсов подобной тематики. Проект существовал в течение семи лет – первые упоминания о нем датированы февралем 2012 г. XakFor был ориентирован, в основном, на начинающих хакеров, хотя пользовался спросом и у опытных.

XakFor объединял киберпреступников из многих стран мира, но, как сказано в пресс-релизе Министерства внутренних дел Белоруссии, основной контингент ресурса состоял из русскоговорящих пользователей. В документе также отмечено, что под закрытием подразумевается не просто блокировка доступа к ресурсу, а фактическое прекращение его работы.

Почему именно Белоруссия

По информации белорусского ресурса Reform, в ходе проведения расследования было установлено, что серверы XakFor дислоцировались на территории Белоруссии. «Этот ресурс был выявлен подразделениями по борьбе с киберпреступностью МВД и УВД Минской области в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение положений Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», отметил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ подполковник милиции Кирилл Вяткин.

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Форум XakFor до закрытия

Помощь МВД Белоруссии в закрытии хакерского форума оказал Следственный комитет Белоруссии.

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После закрытия на форум повесили такую «заглушку»

Изначально вместо привычного посетителям контента на главной странице сайта находилось предупреждение о блокировке ресурса с эмблемами обоих ведомств, а на момент публикации материала форум не открывался ни из России, ни через VPN.

Масштабы деятельности

По данным МВД Белоруссии, с момента запуска XakFor в 2012 г. на форуме зарегистрировалось свыше 28 тыс. человек. В последние дни работы проекта на нем фиксировалась активность нескольких тысяч пользователей – согласно статистике Easy Counter, ежедневная активность составляла свыше 3100 посетителей. 35,8% трафика ресурса приходилось на Россию, 6,3% на Азербайджан, 3,7% на Украину.

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Статистика посещаемости хакерского форума

Участники форума обсуждали способы взлома веб-сайтов, компьютерных систем различных масштабов, банкоматов, давали друг другу советы и сообща решали вопросы, возникшие в ходе неудачных попыток взлома. Также посредством форума происходило распространение вредоносного программного обеспечения.

Хакеры, по данным ZDNet, выкладывали на форуме ссылки на различного рода вирусы, трояны, шифровальшики и другое вредоносное ПО как для Windows, так и для Android. Что-то распространялось бесплатно, а что-то, к примеру, уникальное и узкоспециализированное ПО, продавалось за деньги. Среди распространяемых программ были и те, в которых содержались скрытые бэкдоры – лазейки, при помощи которых хакеры, как это ни парадоксально, взламывали других хакеров.

Рассвет и закат форума

Ресурсы, подобные XakFor, как правило, работают в даркнете, но в данном случае форум был доступен всем пользователям обычного интернета. Как пишет ZDNet, отчасти это и привлекло внимание правоохранительных органов.

Свою роль сыграли и разросшиеся масштабы ресурса. На заре своего существования XakFor допускал регистрацию только по приглашениям – потенциальные участники могли получить «инвайт» исключительно от действующих членов комьюнити или напрямую от владельцев ресурса. На тот период времени XakFor был местом сбора опытных и известных в определенных кругах русскоговорящих хакеров.

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Создатель XakFor рекламирует ресурс в хакерском комьюнити HPC в 2012 г.

Несколько лет назад владельцы XakFor отказались от регистраций по приглашениям и сделали форум доступным всем желающим. Этот шаг позволил значительно увеличить его аудиторию, но также повлек за собой превращение из «мекки» для хакерской элиты в простой форум для начинающих кибервзломщиков. Как пишет ZDNet, он превратился в своего рода российский аналог англоязычного ресурса HackForums, объединяющего низкоквалифицированных хакеров.

Еще одной причиной принудительного закрытия XakFor властями стало отсутствие какой-либо модерации – участники, несмотря на ужесточившийся в последние годы контроль за подобными ресурсами, продолжали выкладывать ссылки на вредоносные программы, а модераторы не удаляли их. При всем своем сходстве с HackForums в этом его главное отличие от него.



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