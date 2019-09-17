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Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории

Хакер Андрей Тюрин, при помощи трех подельников взломавший банк JP Morgan Chase, намерен официально признать свою причастность к содеянному в рамках ближайшего слушания по делу. Трое его «коллег» тоже арестованы. Взлом банка был объявлен крупнейшим киберпреступлением в мировой истории, и Тюрину может грозить до 97 лет лишения свободы.



Преступник пойман

Россиянин Андрей Тюрин, обвиняемый США в крупномасштабной хакерской атаке на американские финансовые организации, собирается официально признать свою вину. По данным Bloomberg, соответствующее заявление Тюрин сделает до конца сентября 2019 г.

Свою вину хакер признает в рамках сделки, заключенной с прокуратурой Нью-Йорка, на следующем слушании по его делу, которое состоится через неделю. Подтверждений о намерениях киберпреступника со стороны его адвоката Флориана Миделя (Florian Miedel) и американской генпрокуратуры на момент публикации материала не поступало.

Обвинения Андрею Тюрину были предъявлены в 2015 г. Также были выдвинуты обвинения против трех граждан Израиля, сообщников Тюрина – Гэри Шалона (Gery Shalon), Джошуа Аарона (Joshua Aaron) и Зива Оренштайна (Ziv Orenshtein). Все перечисленные обвинялись по 23 статьям, включая отмывание денег, хищение личности и взлом компьютерных систем.



По данным «Коммерсанта», в совокупности по всем статьям 36-летнему Андрею Тюрину может грозить лишение свободы на срок до 97 лет.



Что совершил хакер

Андрей Тюрин был обвинен в атаках на американские банки и другие финансовые учреждения. В результате их проведения были украдены личные данные более чем 100 млн их клиентов. Их них около 83 млн пользуются услугами JP Morgan Chase – взлом этого банка стал на тот момент крупнейшим киберпреступлением в истории. Украденные злоумышленниками сведения включали имена, фамилии, физические адреса и адреса электронной почты клиентов. В прокуратуре США отметили, что банковские сведения и номера социального страхования скомпрометированы не были.

Россиянин причастен к взлому JP Morgan Chase, крупнейшему в мировой истории

По информации Секретной службы США Тюрин действовал в составе хакерской группировки. Как утверждается, атаки проводились в период с 2007 по 2015 гг. включительно.

В список пострадавших, помимо JP Morgan Chase и ряда других банков, вошли также американские новостные агентства и брокерские компании. Среди них фигурируют онлайн-брокер ETrade и крупное информационное издание The Wall Street Journal – в общей сложности хакеры взломали 12 компаний. По версии американских прокуроров, злоумышленники манипулировали акциями компаний, что принесло им «сотни миллионов долларов незаконных доходов».

100 лет заключения

Несмотря на имеющиеся против Тюрина доказательства, в 2015 г. он не был арестован, в отличие от его подельников. Гэри Шалона, лидера группировки, к примеру, арестовали в Тель-Авиве сразу после вынесения приговора и экстрадировали в США, а Зива Оренштайна отправили из Израиля в США спустя месяц. Джоуша Аарон, как сообщал CNews, был задержан в Москве в мае 2016 г. за нарушение визового режима – как выяснилось, у Аарона была трехлетняя российская виза, по условиям которой он был обязан выезжать за пределы страны каждые полгода, чего он не делал. По решению российского суда Аарону было предписано покинуть территорию России не позднее октября 2016 г.

Андрей Тюрин оставался на свободе вплоть до сентября 2018 г., когда его по запросу американской стороны экстрадировали из Грузии.

