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Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде

«Лаборатория Касперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрести домашние антивирусные решения и продукты для бизнеса. Работа с новой площадкой, адаптированной с учетом требований локального рынка, позволит вендору повысить продажи в регионе и увеличить средний чек.

Онлайн-платформа была полностью локализована с учетом требований рынков Вьетнама и Таиланда: вся информация о продуктах размещена на местных языках, а прием платежей происходит во вьетнамских донгах и тайских батах. Покупатели могут оплатить заказ, выбрав один из локальных способов оплаты, среди которых оплата с помощью банковской карты, онлайн-банк с доступом к наиболее популярным местным банкам и PayPal. Покупателям по телефону и электронной почте помогают специалисты контакт-центра Allsoft Ecommerce на вьетнамском и тайском языках в режиме 9/5. Они общаются по почте, принимают входящие и делают исходящие звонки, помогая по всем вопросам, связанным с покупкой и установкой продуктов компании во Вьетнаме и Таиланде.

«Приобретение продуктов "Лаборатории Касперского" посредством онлайн-платформы Allsoft Ecommerce будет особенно удобно покупателям сегмента B2C и компаниям среднего и малого бизнеса. Если крупный бизнес часто работает с вендором или интегратором, то физлица предпочитают совершать покупки самостоятельно в онлайн-магазине. Теперь они могут делать это посредством платформы, где вся информация размещена на их родном языке, а цены конвертированы в местную валюту», – сказала директор по развитию бизнеса Allsoft Ecommerce Марина Кузнецова.