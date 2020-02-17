Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult

OCS Distribution представила партнерам новинку продуктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и анализатор безопасности IOT Inspector. Российскому каналу решения доступны только через OCS Distribution, эксклюзивного поставщика SEC Consult в России. Дистрибьютор также предлагает партнерам сервисы SEC Consult по аудиту безопасности корпоративной сети и тестированию на проникновение (пентесты).

Cyber Trap представляет собой контролируемую среду-ловушку, выглядящую для атакующего абсолютно реальной. Решение позволяет безопасно для инфраструктуры клиента изучить намерения злоумышленника, собрать о нем необходимые данные и обнаружить уязвимости в собственной системе ИБ. IOT Inspector – это платформа автоматического анализа безопасности IoT-устройств: IP-камер, маршрутизаторов, принтеров и пр. Решение служит для обнаружения уязвимостей в прошивках, не требуя сетевого подключения к чувствительным внутренним сетям и функционируя без единой строки исходного кода.

OCS планирует продвигать решения SEC Consult среди партнеров, работающих в сегменте информационной безопасности (ИБ) с клиентами финансового, промышленного, телекоммуникационного секторов. Дистрибьютор видит потенциал в предлагаемых технологиях и намерен активно развивать относительно новые для российского рынка направления обмана нарушителей и анализа уязвимостей IoT. На международном рынке кибербезопасности компания SEC Consult присутствует уже почти два десятка лет. На данный момент команду разработчика составляют более сотни белых хакеров. SEC Consult имеет собственную исследовательскую лабораторию, деятельность которой позволяет компании выпускать на рынок актуальные инновационные продукты.

Являясь экспертом и профессиональным консультантом в области ИБ, SEC Consult проводит анализ защищенности и сетевой безопасности клиентов, аудит бизнес-приложений, тестирование на проникновение и расследование инцидентов ИБ. Регулярно консультируя банки из топ-30 и обнаруживая сотни уязвимостей нулевого дня в финансовых, промышленных и государственных компаниях, SEC Consult собирает внушительную статистику, согласно которой мировые потери от хакерских атак на сегодняшний день составляют $1 трлн. Для России аналогичная цифра – 3 млрд руб. за последние два года.

«Пул наших клиентов по большей части состоит из финансовых и промышленных компаний, однако, мы работаем и с госсектором. За последние годы, взаимодействуя с самыми различными российскими компаниями и организациями, мы собрали обширную практическую базу. Мы ведем соответствующую статистику, знаем специфику и понимаем опасения и потребности отечественных заказчиков. Интенсивный рост нашего бизнеса в Росси поставил вопрос поиска сильного партнера с развитыми техническими мощностями и географическим охватом – именно такого мы и обрели в лице компании OCS Distribution», – сказал Олег Галушкин, генеральный директор SEC Consult.

«Cyber Trap и IOT Inspector – инновационные продукты, востребованность которых на рынке есть отражение статистики кибератак, регулярно публикующейся российскими аналитиками. Ну, например, один из наших крупнейших банков в прошлом году зафиксировал более тридцати тысяч попыток незаконных списаний денежных средств. Но это не проблема исключительно финансового сектора или вопрос, завязанный на интерес к госорганам и соответствующим тайнам. Сегодня нападениям подвергаются даже организации здравоохранения, что уж говорить о частном секторе. Инструментарий борьбы с киберпреступниками разнообразен, и мы рады расширить наш продуктовый портфель абсолютно новыми для нас и наших партнеров решением», – сказал Сергей Черняев, заместитель руководителя департамента инфраструктурного программного обеспечения компании OCS.