Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» ищет игровые стартапы в свой центр инноваций

Безопасность Бизнес

«Лаборатория Касперского» намерена развивать сервисы, призванные обезопасить разработчиков игр и геймеров. Для этого центр инноваций компании (Kaspersky iHub) в рамках инициативы Open Innovation Program запускает новый раунд отбора стартапов с узкой специализацией. К участию приглашаются все команды и индивидуальные разработчики, которые создают решения на стыке информационной безопасности и компьютерных игр.

В рамках своей инициативы центр инноваций «Лаборатории Касперского» ищет проекты из следующих областей: инструменты для защиты игроков, их трофеев и прогресса, а также всего их игрового опыта; античит – решения для борьбы с читерством в киберспорте и онлайн-играх; matchmaking-сервисы для упрощения поиска напарников по игре; голосовые чаты и инструменты для управления сообществом, предназначенные для разных платформ; инструменты поиска и анализа игровых послематчевых видео на базе нейронных сетей; голосовые помощники и инструменты управления для VR/AR, которые открывают новые возможности в управлении устройствами и игровыми элементами; игровой режим и настройки для HW- и SW-среды, а также режим «Не беспокоить»; безопасные инструменты мобильной трансляции и стриминга, сервисы для безопасного обмена данными и создания контента; управление цифровыми правами для защиты контента и игровых трофеев.

В дальнейшем лучшие проекты смогут побороться за реализацию пилота совместно с «Лабораторией Касперского» и получить возможность масштабировать свой продукт на международный рынок. Эти стартапы также получат техническое и бизнес-наставничество. Успешно запустившим пилот проектам предоставят доступ к партнерскому каналу компании (включая дистрибьюторов и реселлеров), а также ее клиентам по всему миру.

В этом году отбор стартапов организуется центром инноваций «Лаборатории Касперского» при поддержке F6S – одной из ведущих глобальных платформ корпоративных инноваций. Техническая и бизнес-валидация будут проводиться группой аналитиков «Лаборатории Касперского», а для оценки инвестиционной привлекательности проектов будет задействован сервис F6S Corporate Innovation Analyst Insights.

«Мы видим, что индустрия игр в целом и киберспорта в частности растет огромными темпами. Разумеется, такой многомиллиардный бизнес привлекает киберпреступников, которые пытаются, например, обмануть геймеров, украсть игровые ценности (валюту, снаряжение, самого персонажа), а также применяют специализированное ПО для получения нечестного игрового преимущества. Первое по сути – воровство, второе – мошенничество. Отдельно стоит обратить внимание на то, что сейчас в игровой индустрии мало сервисов для безопасного общения игроков и обмена игровым контентом. Мы хотим обозначенные выше проблемы решить совместными усилиями нашей компании и инновационных проектов. Поэтому привлечение в центр инноваций сервисов на стыке информационной безопасности и игр – это логичное продолжение развития нашего направления по борьбе с киберзлоумышленниками», – сказал Виталий Мзоков, руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского».

Выбранные стартапы-финалисты представят свои проекты перед жюри на финальном мероприятии Selection Day. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 30 июня. Заявки на участие принимаются до 31 мая 2020 г.

Другие материалы рубрики

Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

Microsoft починила в Windows 10 VPN, но сломала интернет. Проблему можно решить

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей

Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем

Техника

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках