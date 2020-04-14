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«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии

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«Лаборатория Касперского» совместно с Area9 Lyceum разработала бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» в рамках программы Kaspersky Security Awareness. Он призван повысить уровень цифровой грамотности и знаний о текущей эпидемии прежде всего сотрудников любых организаций, а также всех пользователей интернета в условиях всеобщей самоизоляции, массового перехода на удаленную работу, многочисленных фейков и заблуждений о COVID-19.

Курс состоит из двух модулей. Первый полностью посвящен физической безопасности во время текущей пандемии. Он помогает изучить, какую угрозу несет COVID-19, как следует себя вести, чтобы минимизировать риск заболеть самому или заразить коллег. Этот урок также содержит информацию о способах профилактики заболевания и стереотипах, связанных с группой коронавирусных инфекций. Модуль разработан при участии ведущих специалистов в области медицины и биологии. Так, автором стал Джузеппе Липпи, доктор медицинских наук, профессор клинической биохимии Университета Вероны. Рецензенты модуля — доктора Нил Андерсон, Блейк Бьюкен, Пинг Ванг.

Второй модуль помогает безопасно адаптироваться к удаленной работе и в целом повысить киберграмотность в условиях оторванности от офиса и привычной помощи системного администратора на рабочем месте. Урок сконструирован так, что даже пользователи с невысокой цифровой грамотностью, которые ранее никогда не работали удаленно, смогут по его итогам организовать себе максимально безопасную работу из дома. Модуль, например, помогает оттачивать самые важные базовые навыки в кибербезопасности: умение создавать и безопасно хранить устойчивые к взлому пароли, привычку своевременно обновлять ПО на своем ПК, подключаться только к защищенным домашним Wi-Fi-сетям и т.д.

Курс разработан на базе адаптивной системы обучения. Он содержит теоретический материал, подкрепленный примерами из жизни, и тесты с несколькими вариантами ответов, где есть градация степени уверенности (от стопроцентной уверенности в ответе до полного незнания). Каждый урок начинается с вопроса. Далее, основываясь на понимании пользователем темы, система либо показывает теоретический материал, либо переходит к другой теме, если ответы по предыдущей были правильными.

По итогам тестов адаптивная технология предлагает закрепить и повторить материал. При этом умная система фокусируется только на тех темах, которые вызвали у пользователя наибольшее затруднение. Например, в повторении пройденного материала адаптивная система может показать дополнительную информацию и задать уточняющие вопросы.

Этот курс создан в рамках программы Kaspersky Security Awareness, которая предназначена для повышения цифровой грамотности. Программа включает платформу Kaspersky ASAP, состоящую из интерактивных мини-уроков, тестов и симуляции фишинговых атак; интерактивную игру Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS); онлайн-курс по кибербезопасности для ИТ-специалистов широкого профиля (CITO).

«Мы постоянно изучаем новые сценарии кибератак, влияние человеческого фактора на безопасность организации, следим за трендами ИТ-рынка. И сейчас мы прекрасно понимаем, что резкая смена формата работы сотрудников и неожиданное вынужденное перестроение бизнес-моделей многих фирм привели как организации в целом, так и отдельных их сотрудников в состояние шока, — сказала Елена Молчанова, представитель направления Kaspersky Security Awareness. — Мы хотим максимально поддержать организации и людей в этот трудный момент, чтобы они могли чувствовать себя более уверенно в цифровом мире и приобретать необходимые навыки и знания о текущей эпидемии».

Бесплатный курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» разработан «Лабораторией Касперского» в сотрудничестве с Area9 Lyceum, одной из ведущих компаний в области адаптивного обучения. Курс можно пройти на русском и английском языках.

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