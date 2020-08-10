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Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox

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Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении права дистрибуции передовой «песочницы» PT Sandbox компании Positive Technologies. Партнеры дистрибутора получат помощь сертифицированных инженеров Axoft для реализации пилотных проектов с участием PT Sandbox, поддержку в области маркетинга, пресейла и продаж.

Компания уже имеет статус авторизованного дистрибутора на территории России по направлению Application Security (PT Application Firewall и PT Application Inspector), продуктам XSpider, MaxPatrol, MaxPatrol SIEM, PT Platform 187 и ПТ «Ведомственный центр». С 2020 г. расширяет экспертизу – начинает поддерживать продажи PT Sandbox и заниматься маркетинговым продвижением решения.

PT Sandbox – это «песочница», которая позволяет существенно повысить защищенность сети от целевых и массовых атак с применением современного вредоносного ПО. С помощью механизма гибкой кастомизации создается набор виртуальных сред для анализа и обнаружения угроз не только в файлах, но и в трафике, включая шифрованный.

«PT Sandbox позволяет моделировать точные профили рабочих станций пользователей – вплоть до версии операционной системы и браузера. Это дает возможность в защищенной виртуальной среде обнаружить вредоносное ПО, которое создано под определенное окружение и не проявляет себя в другом окружении, например, в ходе целевой атаки. Помимо этого, "песочница" легко интегрируется с другими нашими продуктами, в частности с системами глубокого анализа трафика (PT Network Attack Discovery) и всесторонней защиты от веб-атак (PT Application Firewall), а также способна обогатить их знаниями о киберугрозах», – сказал руководитель направления по развитию бизнеса Positive Technologies Алексей Данилин.

За годы работы с Positive Technologies дистрибутор сформировал обширную региональную партнерскую сеть, реализует информационную поддержку канала, выстроил маркетинговые процессы. Партнеры Axoft получат помощь сертифицированных инженеров в части демонстрации PT Sandbox и реализации пилотных проектов, поддержку в области пресейла и продаж.

«За годы сотрудничества с Positive Technologies мы выстроили эффективные рабочие процессы. В планах – дальнейший рост совместного бизнеса. Мы располагаем экспертизой по решениям класса «песочницы», понимаем их функционал и знаем, как продавать такие системы. Для продвижения продуктов производителя мы намерены использовать все наши ресурсы: активно поддерживать продажи флагманских решений, увеличивать наш портфель с системами вендора, в том числе и за счет собственных уникальных сервисов и возможностей на базе PT Sandbox», – сказал Владислав Фефелов, руководитель департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

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