Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Citrix переносит возможности файервола для веб-приложений в облако

Безопасность Облака
, Текст: Эльяс Касми

Компания Citrix Systems, Inc. запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection, который обеспечивает всеобъемлющую защиту приложений и программных интерфейсов API в мультиоблачной среде.

С помощью сервиса Citrix Web App and API Protection ИТ-службы любого масштаба смогут обеспечить комплексную защиту от кибератак и реализовать согласованный уровень безопасности в мультиоблачных средах. Сервис построен на основе Citrix Web App Firewall и дополнен защитой от пространственных DDoS-атак и функциями машинного обучения. Он позволяет ИТ-службам:

определить для конкретных приложений и API методы защиты от атак, как уязвимостей нулевого дня, так и вошедших в первую десятку сообщества OWASP;

использовать для защиты приложений от массированных DDoS-атак одну из крупнейших мировых сетей очистки трафика;

уменьшить количество ошибок конфигурирования систем безопасности и упростить обзор и управление в мультиоблачных средах;

облегчить настройку правил и политик, а также их адаптацию в случае изменений требований к безопасности приложений;

оперативно защищать приложения в любой точке, где они разворачиваются, без наращивания инфраструктуры и внесения дополнительной сложности;

практически мгновенно масштабировать конфигурацию путем простого обновления лицензии.

Другие материалы рубрики

Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью

Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»

Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm

Грандиозная утечка материалов Intel. В Сеть выложены 20 ГБ секретных документов, исходных кодов и схем

Найден элементарный способ перехвата чужих сообщений в Telegram. Как не попасться

Через «дыру» Android личные сообщения в Twitter может прочитать кто угодно

Техника

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов