По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помощью WAF «Кредит Европа Банк» выявляет около 8500 событий безопасности высокой степени риска (по собственной шкале PT AF), около 3000 — средней и 10 000 низкой степени риска.

«Кредит Европа Банк» использует межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall для превентивной защиты нескольких десятков своих веб-ресурсов: официальный сайт www.crediteurope.ru, интернет- и мобильные банки для физических и юридических лиц, различные лендинговые страницы и другие информационные ресурсы. В настоящее время PT Application Firewall удалось выявить и заблокировать такие попытки атак, как сбор информации о внутренней конфигурации веб-ресурса, внедрение SQL-кода, XSS (внедрение в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода, который будет выполнен на компьютере пользователя при открытии им этой страницы и взаимодействии кода с веб-сервером злоумышленника), а также попытки подбора паролей и использования различных сканеров для поиска уязвимостей в веб-приложениях. В среднем за месяц WAF выявляет около 8500 событий безопасности высокой степени риска (по собственной шкале PT AF), около 3000 — средней и 10 000 низкой степени риска.

Партнером по внедрению стала компания «ДиалогНаука». Решение было развернуто в режиме обратного прокси-сервера — когда межсетевой экран блокирует аномальные запросы, направленные на приложения. Благодаря разнообразию защитных механизмов, поддержке различных режимов работы и схем реализации PT Application Firewall гибко встроился в инфраструктуру банка, не нарушая существующих бизнес-процессов, и обеспечивает непрерывную работу приложений. В дальнейших планах последовательное подключение к WAF всех остальных приложений банка.