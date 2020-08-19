По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ

Резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» SafeTech и компания «КриптоПро» получили сертификат соответствия ФСБ России на свою совместную разработку myDSS SDK. Решение для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) со смартфона позволит интегрировать её поддержку в сторонние мобильные приложения.

Сертификат, выданный ФСБ России на программно-аппаратный криптографический модуль myDSS SDK, удостоверяет, что решение соответствует требованиям к средствам электронной подписи и может использоваться для криптографической защиты информации, в которой не содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Совместное решение SafeTech и «КриптоПро» для формирования КЭП с мобильного устройства – myDSS - было представлено на российском рынке в 2018 г. Новая разработка компаний выводит использование электронной подписи на еще более доступный уровень. Сертификация myDSS SDK позволяет отечественным банкам и компаниям, оказывающим дистанционные услуги, интегрировать сервисы квалифицированной электронной подписи в свои собственные мобильные приложения.

Особенность myDSS SDK - поддержка удобных сценариев получения дистанционного доступа к учетной записи пользователя через мобильное приложение на смартфоне. Кроме того, благодаря новой архитектуре решения, появляется возможность в будущем выдавать сертификаты с помощью Единой Биометрической Системы (ЕБС). Также решение предоставляет возможность подписи документов, содержащих конфиденциальную информацию.