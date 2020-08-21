По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, электронной подписи, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и Mobile Inform Group, российский разработчик, производитель и интегратор функциональных аппаратных решений для интенсивной эксплуатации, сообщают о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна), и защищенного планшета MIG T10 под управлением Astra Linux релиз «Смоленск».

Таким образом, защищенный планшет MIG Т10 с USB-носителем JaCarta SF/ГОСТ может применяться в различных сферах, где необходима работа со сведениями, составляющими государственную тайну до степени секретности СС включительно, а также в других государственных информационных системах, где необходима защита данных.

Промышленный планшет MIG T10 предназначен для автоматизации работы полевого персонала в самых суровых условиях эксплуатации. Информативный 10-дюймовый дисплей, встроенный сканер QR-кодов, NFC-модуль, порт расширения для подключения функциональных модулей позволяют создать рабочее место, адаптированное под любую задачу.

ОС Astra Linux — это современные отечественные операционные системы на базе ядра Linux, обладают высокой отказоустойчивостью и могут использоваться в защищенных автоматизированных системах. Продукты Astra Linux входят в реестр Минкомсвязи России и соответствуют нормативным требованиям регуляторов рынка. Рекомендованы для применения на объектах КИИ и в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

USB-токены JaCarta SF/ГОСТ являются одной из последних разработок компании «Аладдин Р.Д.» и обеспечивают безопасное хранение и отчуждение (перенос) информации ограниченного доступа, при этом доступ к информации может получить только аутентифицированный пользователь на авторизованном компьютере.