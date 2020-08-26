По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry

Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry. Благодаря сервису ETHIC заказчик избавил себя от репутационных потерь, связанных с действиями интернет-мошенников, и защитил клиентов от финансовых убытков. Автоматизация выявления угроз позволила снизить нагрузку на ИТ-сотрудников и увеличить скорость устранения потенциально опасных инцидентов безопасности.

Служба доставки Boxberry столкнулась с активизацией такого вида мошенничества, как фишинговые сайты. Это поддельные ресурсы, которые имитируют деятельность компании, принимают денежные средства от клиентов, но не оказывают положенных услуг. Во время пандемии в связи с ростом заказов возросла и активность злоумышленников. Тесные контакты с заказчиком позволили Softline оперативно быть в курсе того, что он находится в поиске инструмента автоматизированного мониторинга интернет-пространства. Softline предложила решение ETHIC, разработанное компанией Infosecurity (ГК SoftLine). Оно не требует интеграции в инфраструктуру и предоставляется по модели SaaS. Сервис включает в себя своевременное выявление угроз и их ликвидацию, не допуская наступления негативных последствий.

Команда Softline оперативно организовала бесплатный пилотный проект, для которого требовался только ИНН и ссылка на сайт компании. В течение суток клиенту была предоставлена статистика о действующих фишинговых сайтах и прочей неправомерной активности. После чего на основании тестирований аналогичных, в том числе более дорогостоящих, сервисов конкурентов заказчик принял решение приобрести услугу ETHIC. Она включает в себя набор модулей, из которых клиент выбрал три наиболее подходящие для его задач: «Домены» – выявление сайтов, которые от имени заказчика ведут противоправную деятельность; «Услуги» – поиск объявлений о нелегальных услугах, имеющих непосредственное отношение к заказчику; «Бренд» – обнаружение фактов неправомерного использования товарного знака.

Ранее клиент справлялся с данными проблемами с помощью контакта с администрациями хостингов, на которых размещались фальшивые ресурсы. Он проводил работы по блокировке в правовом поле, сотрудничая с органами исполнительной власти в сфере расследования фактов мошенничества. Обязательным было и информирование клиентов о возможности обманных действий со стороны киберпреступников. Все это требовало значительных трудовых усилий и временных затрат. Кроме того, взаимодействие с хостингами не всегда было простым и оперативным, а обнаружение фишинговых ресурсов происходило только, когда случался прецедент их использования.

С помощью ETHIC зловредная активность мгновенно обнаруживается уже на этапе ее создания и ввода в эксплуатацию. В режиме онлайн на сайте сервиса, который предоставляется клиенту, фиксируется статистика по заблокированным фишинговым сайтам, нелегальным услугам и случаям неправомерного использования бренда. Визуализация позволяет клиенту следить за процессом работы сервиса и при необходимости вносить в него корректировки. Boxberry заключила договор с Softline на предоставление услуги ETHIC в течение одного года по модели помесячной оплаты.

«Услуга ETHIC стала для нас лучшим решением среди аналогичных сервисов автоматизированного обнаружения угроз. Среди ее преимуществ можно назвать высокую оперативность, наглядность, а также поддержку и тесное взаимодействие с командой Softline. С нашими партнерами мы обсуждаем пожелания по усовершенствованию и расширению возможностей сервиса. На данный момент ETHIC является важным инструментом для мониторинга и оперативного решения проблем, связанных с вопросами деловой репутации компании и защиты наших клиентов», – сказал Сергей Калегин, ИТ-директор компании Boxberry.

«Не многие компании сегодня способны оценить важность нового подхода к кибербезопасности, который заключается в том, чтобы выявлять и предотвращать угрозы на ранних стадиях, а не только реагировать на последствия. Благодаря компетентности ИТ-специалистов компании Boxberry, а также эффективно выстроенному диалогу, мы смогли предложить им надежный и эффективный инструмент в виде сервиса ETHIC. Он позволил реализовать индивидуальный подход к клиенту, оперативно решив узконаправленные задачи», – отметила Роман Булыгин, менеджер по продаже решений Softline.