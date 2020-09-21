По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Corpsoft24 обезопасила «Информационный город»

Corpsoft24 разработала для ГКУ «Информационный город» систему защиты информации единого криптографического сервиса Москвы.

Информационная система «Единый криптографический сервис» (ИС ЕКС) позволяет создавать и проверять электронные подписи, используемые для электронного документооборота в информационных системах Москвы.

Среди них — портал государственных и муниципальных услуг, сайт мэра и городского правительства, единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы и другие.

Задача системы защиты информации, разработанной CorpSoft24, обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемых данных.

«Проект получился необычайно динамичным и сложным из-за жестких требований законодательства, большого объема документов и ограничений, связанных с пандемией. Тем не менее, нам удалось выполнить все обязательства в срок и обеспечить совместимость всех средств защиты», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

По его словам, система защиты должна обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность данных, обрабатываемых в ИС ЕК, за счет нейтрализации актуальных угроз, а также соответствовать требованиям действующего законодательства России в сфере защиты информации.

В компании рассказали, что работы были выполнены в три этапа: актуализация требований к защите информации, создание системы и аттестация ИС ЕКС по требованиям безопасности данных.

На первом этапе был проведен анализ соответствия проектных решений ИС ЕКС, состава и технологий обработки информации в ИС ЕКС актуальным требованиям по защите данных, определены требования к мерам и средствам защиты.

На втором этапе был создан технический проект системы защиты информации. Затем была осуществлена установка и пуско-наладка средств защиты информации, проведены опытная эксплуатация, анализ уязвимостей и приемочные испытания.

На третьем этапе проекта была произведена аттестация информационной системы по требованиям безопасности информации.