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«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности

Безопасность Бизнес

«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области информационных технологий и кибербезопасности.

Результатом партнерства станет создание комплексных цифровых продуктов, полученных на основе программно-аппаратных решений «Лаборатории Касперского» и инфраструктурных решений госкорпорации «Росатом». На основе сервисов и решений «Лаборатории Касперского» облачная платформа ЦОДа «Калининский» получила возможность дополнить продуктовый портфель в сфере информационной безопасности сервисами по защите от DDoS-атак, фильтрации трафика, защите от целенаправленных атак и т.д.

Соглашение о сотрудничестве подписали Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансамконцерна «Росэнергоатом». Церемония прошла на территории ЦОД «Калининский» в городе Удомля Тверской области.

«Концерн – уникальная компания, владеющая одновременно и объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), и быстро развивающимся продуктовым бизнесом в направлении ЦОД и облачных решений, поэтому вопрос защиты информации для нас всегда был первостепенным. Наш опыт в этом направлении позволит выстроить долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Основная цель партнерства – совместная реализация проектов по разработке и внедрению решений в области ИТ и информационной безопасности, повышающих ценность наших инфраструктурных продуктов для клиентов, разработка новых подходов по защите объектов КИИ РФ, а также наших зарубежных партнеров», – отметил Сергей Мигалин.

Евгений Касперский сказал: «ЦОД «Калининский» — современный дата-центр, предоставляющий услуги на высоком профессиональном уровне, а также отличная площадка для создания, пилотирования и демонстрации новых продуктов в области информационной безопасности и информационных технологий. Партнерство с «Росэнергоатомом», объединение технологических решений и опыта двух компаний позволит повысить безопасность информации и обеспечить непрерывность бизнеса наших клиентов. Отдельно отмечу, что нам важно иметь партнера, который будет пользоваться нашими продуктами не только как клиент, но и как интегратор».

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